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В Петербурге директора школы и ее замов заподозрили в поборах с учителей - РИА Новости, 11.05.2023
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19:09 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pobory-1871138550.html
В Петербурге директора школы и ее замов заподозрили в поборах с учителей
В Петербурге директора школы и ее замов заподозрили в поборах с учителей - РИА Новости, 11.05.2023
В Петербурге директора школы и ее замов заподозрили в поборах с учителей
Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга и двое ее заместителей стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве после того, как правоохранители... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:09
2023-05-11T19:09
происшествия
санкт-петербург
россия
школа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга и двое ее заместителей стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве после того, как правоохранители выявили поборы с учителей, которым взамен обещали увеличить премии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступила оперативная информация о том, что в одной из школ Невского района руководство вымогает у учителей денежные средства. Взамен им обещали "благоприятные условия труда", в том числе и начисление повышенной премии. При этом в противозаконной схеме участвовали фиктивные работники школы. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из управления уголовного розыска установили три факта получения взяток в проверяемой школе. В середине декабря 2022 года учитель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник в общей сложности перечислили руководству школы 202 тысячи рублей. По данным полиции, к противоправной деятельности причастны директор учебного заведения и двое его заместителей, по учебно-воспитательной и воспитательной работе", - рассказали в ГУМВД. По материалам полицейской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье и получении взятки в крупном размере, уточняют в полиции. В четверг в школе, а также дома у подозреваемых прошли обыски. "Директор школы и её заместители доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности", - добавили в региональном главке МВД.
https://ria.ru/20230425/khischeniya-1867704396.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, школа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Школа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге директора школы и ее замов заподозрили в поборах с учителей

В Невском районе Петербурга директора школы и двух замов заподозрили в поборах с учителей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Директор школы в Невском районе Санкт-Петербурга и двое ее заместителей стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве после того, как правоохранители выявили поборы с учителей, которым взамен обещали увеличить премии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции поступила оперативная информация о том, что в одной из школ Невского района руководство вымогает у учителей денежные средства. Взамен им обещали "благоприятные условия труда", в том числе и начисление повышенной премии. При этом в противозаконной схеме участвовали фиктивные работники школы.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из управления уголовного розыска установили три факта получения взяток в проверяемой школе. В середине декабря 2022 года учитель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник в общей сложности перечислили руководству школы 202 тысячи рублей. По данным полиции, к противоправной деятельности причастны директор учебного заведения и двое его заместителей, по учебно-воспитательной и воспитательной работе", - рассказали в ГУМВД.
По материалам полицейской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье и получении взятки в крупном размере, уточняют в полиции. В четверг в школе, а также дома у подозреваемых прошли обыски.
"Директор школы и её заместители доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. Полиция устанавливает иные факты противоправной деятельности", - добавили в региональном главке МВД.
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