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При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
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23:09 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/perestrelka-1871165830.html
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек
Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:09
2023-05-11T23:09
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet. Сообщается, что две группы, конфликтовавшие между собой из-за задолженности, собрались в кафе, чтобы поговорить. "Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента", - уточняет издание.
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в мире, измир, турция
В мире, Измир, Турция
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек

Hürriyet: при перестрелке в кофейне в Измире погибли пять человек, двое ранены

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet.
«
"В районе Мендерес в Измире драка между двумя группами в кофейне переросла в перестрелку. По предварительным данным, пять человек погибли и два человека получили ранения в результате вооруженного столкновения, которое вызвало страх и панику в районе", - пишет издание.
Сообщается, что две группы, конфликтовавшие между собой из-за задолженности, собрались в кафе, чтобы поговорить.
"Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента", - уточняет издание.
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