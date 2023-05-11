https://ria.ru/20230511/perestrelka-1871165830.html
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек
Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:09
2023-05-11T23:09
2023-05-11T23:09
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турция
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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet. Сообщается, что две группы, конфликтовавшие между собой из-за задолженности, собрались в кафе, чтобы поговорить. "Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента", - уточняет издание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, измир, турция
При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек
Hürriyet: при перестрелке в кофейне в Измире погибли пять человек, двое ранены
АНКАРА, 11 мая – РИА Новости.
Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet
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"В районе Мендерес в Измире
драка между двумя группами в кофейне переросла в перестрелку. По предварительным данным, пять человек погибли и два человека получили ранения в результате вооруженного столкновения, которое вызвало страх и панику в районе", - пишет издание.
Сообщается, что две группы, конфликтовавшие между собой из-за задолженности, собрались в кафе, чтобы поговорить.
"Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента", - уточняет издание.
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