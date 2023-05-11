https://ria.ru/20230511/perestrelka-1871165830.html

При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек

При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек - РИА Новости, 11.05.2023

При перестрелке в турецком кафе погибли пять человек

Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:09

2023-05-11T23:09

2023-05-11T23:09

в мире

измир

турция

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АНКАРА, 11 мая – РИА Новости. Пять человек погибли в результате перестрелки в кофейне в турецком Измире, двое ранены, сообщила газета Hürriyet. Сообщается, что две группы, конфликтовавшие между собой из-за задолженности, собрались в кафе, чтобы поговорить. "Дискуссия между сторонами переросла в вооруженное столкновение. На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад. Полиция начала расследование инцидента", - уточняет издание.

https://ria.ru/20230322/strelba-1859661939.html

измир

турция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, измир, турция