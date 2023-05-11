https://ria.ru/20230511/pamyatnik-1870931044.html

В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко

В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко - РИА Новости, 11.05.2023

В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко

Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, героически погибшим в борьбе с международными террористами в РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:10

2023-05-11T06:10

2023-05-11T06:10

сирия

россия

хмеймим

александр прохоренко

валерий асапов

андрей сердюков

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, героически погибшим в борьбе с международными террористами в Сирии, открыли на российской авиабазе Хмеймим, сообщили в четверг в Минобороны России. Памятники высотой около трех метров представляют собой бюсты Героев России генерал-майора Валерия Асапова и старшего лейтенанта Александра Прохоренко, помещенные на постаменты в виде колонн. "Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с поля боя, и с чувством гордости произносим имена воинов, погибших в борьбе с международным терроризмом. Открывая мемориальные бюсты, мы сохраняем и чтим память российских героев, которые с честью выполнили свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике. Их подвиги будут служить для нас примером", - приводят в ведомстве слова командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Сердюкова. В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие Сердюков, личный состав авиабазы и представители сирийских вооруженных сил. Церемония завершилась минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих, прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей и возложением цветов к памятникам героев.

https://ria.ru/20230316/siriya-1858189068.html

сирия

россия

хмеймим

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сирия, россия, хмеймим, александр прохоренко, валерий асапов, андрей сердюков