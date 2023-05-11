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В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко - РИА Новости, 11.05.2023
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06:10 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pamyatnik-1870931044.html
В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко
В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко - РИА Новости, 11.05.2023
В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко
Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, героически погибшим в борьбе с международными террористами в РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:10
2023-05-11T06:10
сирия
россия
хмеймим
александр прохоренко
валерий асапов
андрей сердюков
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, героически погибшим в борьбе с международными террористами в Сирии, открыли на российской авиабазе Хмеймим, сообщили в четверг в Минобороны России. Памятники высотой около трех метров представляют собой бюсты Героев России генерал-майора Валерия Асапова и старшего лейтенанта Александра Прохоренко, помещенные на постаменты в виде колонн. "Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с поля боя, и с чувством гордости произносим имена воинов, погибших в борьбе с международным терроризмом. Открывая мемориальные бюсты, мы сохраняем и чтим память российских героев, которые с честью выполнили свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике. Их подвиги будут служить для нас примером", - приводят в ведомстве слова командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Сердюкова. В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие Сердюков, личный состав авиабазы и представители сирийских вооруженных сил. Церемония завершилась минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих, прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей и возложением цветов к памятникам героев.
https://ria.ru/20230316/siriya-1858189068.html
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сирия, россия, хмеймим, александр прохоренко, валерий асапов, андрей сердюков
Сирия, Россия, Хмеймим, Александр Прохоренко, Валерий Асапов, Андрей Сердюков
В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко

На базе Хмеймим в Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко

© Минобороны РФПамятник генерал-майору Асапову, установленный на базе Хмеймим в Сирии
Памятник генерал-майору Асапову, установленный на базе Хмеймим в Сирии
© Минобороны РФ
Памятник генерал-майору Асапову, установленный на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, героически погибшим в борьбе с международными террористами в Сирии, открыли на российской авиабазе Хмеймим, сообщили в четверг в Минобороны России.
Памятники высотой около трех метров представляют собой бюсты Героев России генерал-майора Валерия Асапова и старшего лейтенанта Александра Прохоренко, помещенные на постаменты в виде колонн.
"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с поля боя, и с чувством гордости произносим имена воинов, погибших в борьбе с международным терроризмом. Открывая мемориальные бюсты, мы сохраняем и чтим память российских героев, которые с честью выполнили свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике. Их подвиги будут служить для нас примером", - приводят в ведомстве слова командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Сердюкова.
В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие Сердюков, личный состав авиабазы и представители сирийских вооруженных сил. Церемония завершилась минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих, прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей и возложением цветов к памятникам героев.
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СирияРоссияХмеймимАлександр ПрохоренкоВалерий АсаповАндрей Сердюков
 
 
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