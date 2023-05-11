В Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко
На базе Хмеймим в Сирии открыли памятники героям сирийской операции Асапову и Прохоренко
© Минобороны РФПамятник генерал-майору Асапову, установленный на базе Хмеймим в Сирии
© Минобороны РФ
Памятник генерал-майору Асапову, установленный на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Памятники Героям России генерал-майору Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко, героически погибшим в борьбе с международными террористами в Сирии, открыли на российской авиабазе Хмеймим, сообщили в четверг в Минобороны России.
Памятники высотой около трех метров представляют собой бюсты Героев России генерал-майора Валерия Асапова и старшего лейтенанта Александра Прохоренко, помещенные на постаменты в виде колонн.
"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с поля боя, и с чувством гордости произносим имена воинов, погибших в борьбе с международным терроризмом. Открывая мемориальные бюсты, мы сохраняем и чтим память российских героев, которые с честью выполнили свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике. Их подвиги будут служить для нас примером", - приводят в ведомстве слова командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Сердюкова.
В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие Сердюков, личный состав авиабазы и представители сирийских вооруженных сил. Церемония завершилась минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих, прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей и возложением цветов к памятникам героев.