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Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным - РИА Новости, 11.05.2023
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16:00 11.05.2023 (обновлено: 16:10 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pakistan-1871083366.html
Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным
Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным - РИА Новости, 11.05.2023
Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным
Верховный суд Пакистана постановил, что арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана был незаконным, сообщает местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:00
2023-05-11T16:10
в мире
пакистан
имран хан
исламабад
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Верховный суд Пакистана постановил, что арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана был незаконным, сообщает местный телеканал Geo TV."Верховный суд признал арест Имрана Хана незаконным", - говорится в материале.Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии получили 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.
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в мире, пакистан, имран хан, исламабад
В мире, Пакистан, Имран Хан, Исламабад
Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным

Geo TV: Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Верховный суд Пакистана постановил, что арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана был незаконным, сообщает местный телеканал Geo TV.
"Верховный суд признал арест Имрана Хана незаконным", - говорится в материале.
Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии получили 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.
Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.
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