https://ria.ru/20230511/pakistan-1871083366.html

Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным

Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным - РИА Новости, 11.05.2023

Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным

Верховный суд Пакистана постановил, что арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана был незаконным, сообщает местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:00

2023-05-11T16:00

2023-05-11T16:10

в мире

пакистан

имран хан

исламабад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529416_0:22:1162:675_1920x0_80_0_0_ba3a6aecd4429c96d50ca7c66b7442fe.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Верховный суд Пакистана постановил, что арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана был незаконным, сообщает местный телеканал Geo TV."Верховный суд признал арест Имрана Хана незаконным", - говорится в материале.Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии получили 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.

https://ria.ru/20230511/pakistan-1870905512.html

пакистан

исламабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, пакистан, имран хан, исламабад