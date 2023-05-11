https://ria.ru/20230511/pakistan-1870960308.html

В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек

В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 11.05.2023

В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек

Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф"... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:48

2023-05-11T10:48

2023-05-11T10:48

в мире

пакистан

исламабад

пенджаб (пакистан)

имран хан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870950885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef1183c3eeef7127008216763732be82.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек ранены, сообщает телеканал Dawn. "По меньшей мере восемь человек были убиты, до 290 получили ранения, и более 1,9 тысячи демонстрантов были задержаны в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране", - сообщает телеканал. Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. Хан был во вторник задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара. Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.

https://ria.ru/20230510/besporyadki-1870882932.html

https://ria.ru/20230511/pakistan-1870938772.html

пакистан

исламабад

пенджаб (пакистан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, исламабад, пенджаб (пакистан), имран хан