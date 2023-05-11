В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек
В Пакистане во время протестов после ареста Имрана Хана погибли не менее восьми человек
© AP Photo / K.M. ChaudaryБеспорядки в Лахоре, Пакистан. 10 мая 2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
Беспорядки в Лахоре, Пакистан. 10 мая 2023
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек ранены, сообщает телеканал Dawn.
"По меньшей мере восемь человек были убиты, до 290 получили ранения, и более 1,9 тысячи демонстрантов были задержаны в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране", - сообщает телеканал.
Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. Хан был во вторник задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.
Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.
Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.