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В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 11.05.2023
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10:48 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/pakistan-1870960308.html
В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек
В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 11.05.2023
В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек
Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф"... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:48
2023-05-11T10:48
в мире
пакистан
исламабад
пенджаб (пакистан)
имран хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек ранены, сообщает телеканал Dawn. "По меньшей мере восемь человек были убиты, до 290 получили ранения, и более 1,9 тысячи демонстрантов были задержаны в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране", - сообщает телеканал. Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. Хан был во вторник задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара. Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.
https://ria.ru/20230510/besporyadki-1870882932.html
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пакистан
исламабад
пенджаб (пакистан)
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в мире, пакистан, исламабад, пенджаб (пакистан), имран хан
В мире, Пакистан, Исламабад, Пенджаб (Пакистан), Имран Хан
В Пакистане во время протестов погибли не менее восьми человек

В Пакистане во время протестов после ареста Имрана Хана погибли не менее восьми человек

© AP Photo / K.M. ChaudaryБеспорядки в Лахоре, Пакистан. 10 мая 2023
Беспорядки в Лахоре, Пакистан. 10 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
Беспорядки в Лахоре, Пакистан. 10 мая 2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в Пакистане в ходе протестов, вспыхнувших на фоне ареста экс-премьера страны, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, более 290 человек ранены, сообщает телеканал Dawn.
"По меньшей мере восемь человек были убиты, до 290 получили ранения, и более 1,9 тысячи демонстрантов были задержаны в ходе столкновений с правоохранительными органами по всей стране", - сообщает телеканал.
Беспорядки в Исламабаде, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Власти Пакистана ввели армейские части в Исламабад из-за беспорядков
10 мая, 18:55
Протесты в городах Пакистана начались во вторник вечером после задержания экс-премьера, лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. Хан был во вторник задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.
Помимо Хана полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.
Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.
Беспорядки в Исламабаде, Пакистан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана
Вчера, 08:41
 
В миреПакистанИсламабадПенджаб (Пакистан)Имран Хан
 
 
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