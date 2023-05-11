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В Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих - РИА Новости, 11.05.2023
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10:05 11.05.2023 (обновлено: 10:39 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/pakistan-1870950541.html
В Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих
В Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих - РИА Новости, 11.05.2023
В Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих
Число задержанных в Пенджабе в Пакистане на фоне протестов против ареста экс-премьера Имрана Хана превысило 1,6 тысячи, сообщает пакистанский телеканал Dawn со... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:05
2023-05-11T10:39
в мире
пенджаб (пакистан)
имран хан
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Число задержанных в Пенджабе в Пакистане на фоне протестов против ареста экс-премьера Имрана Хана превысило 1,6 тысячи, сообщает пакистанский телеканал Dawn со ссылкой на полицию.В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию передавало, что почти тысяча человек задержаны в Пенджабе после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера."Полиция Пенджаба арестовала более 1650 злоумышленников, ответственных за нападения на общественную и частную собственность по всей провинции", - сообщает издание.Службы правопорядка провинции Пенджаб продолжают поиск подозреваемых. "Все подозреваемые, причастные к насильственным действиям, разыскиваются и арестовываются. Такие злодеи не заслуживают пощады", - цитирует газеты заявление генерального инспектора Пенджаба.Власти Пакистана во вторник сообщили, что экс-премьер арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230510/pendzhab-1870760598.html
https://ria.ru/20230511/pakistan-1870905512.html
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в мире, пенджаб (пакистан), имран хан, пакистан
В мире, Пенджаб (Пакистан), Имран Хан, Пакистан
В Пенджабе задержали более 1,6 тысячи протестующих

В Пенджабе после ареста Хана задержали более 1,6 тысячи протестующих

© AP Photo / Anjum NaveedСитуация в районе штаб-квартиры полиции в Исламабаде, где содержится бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
Ситуация в районе штаб-квартиры полиции в Исламабаде, где содержится бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
Ситуация в районе штаб-квартиры полиции в Исламабаде, где содержится бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Число задержанных в Пенджабе в Пакистане на фоне протестов против ареста экс-премьера Имрана Хана превысило 1,6 тысячи, сообщает пакистанский телеканал Dawn со ссылкой на полицию.
В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию передавало, что почти тысяча человек задержаны в Пенджабе после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера.
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"Полиция Пенджаба арестовала более 1650 злоумышленников, ответственных за нападения на общественную и частную собственность по всей провинции", - сообщает издание.
Службы правопорядка провинции Пенджаб продолжают поиск подозреваемых. "Все подозреваемые, причастные к насильственным действиям, разыскиваются и арестовываются. Такие злодеи не заслуживают пощады", - цитирует газеты заявление генерального инспектора Пенджаба.
Власти Пакистана во вторник сообщили, что экс-премьер арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.
Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов).
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