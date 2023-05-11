https://ria.ru/20230511/pakistan-1870938772.html

Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана

Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана - РИА Новости, 11.05.2023

Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана

Сторонники пакистанской оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьера страны Шехбаза Шарифа в Лахоре, сообщило индийское агентство Press... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:41

2023-05-11T08:41

2023-05-11T11:47

в мире

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пенджаб (пакистан)

лахор

шехбаз шариф

имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Сторонники пакистанской оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьера страны Шехбаза Шарифа в Лахоре, сообщило индийское агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию Пакистана. По данным источника, более 500 человек пришли к зданию и подожгли припаркованные там автомобили. "Они также бросили бомбы с зажигательной смесью в дом премьера", — добавил представитель полиции Пенджаба.Он отметил, что в момент нападения в резиденции присутствовала только охрана, а протестующие разошлись сразу после приезда отрядов полиции. Представители властей также заявили, что за два дня протестов митингующие подожгли в провинции Пенджаб 14 правительственных объектов и зданий и 21 полицейскую машину. Протесты в Пакистане начались во вторник вечером, после задержания экс-премьера, лидера "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир".По версии следствия, политик вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий (более 173 миллионов долларов США по текущему курсу). В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара. Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также в столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.

https://ria.ru/20230510/besporyadki-1870882932.html

https://ria.ru/20230510/pakistan-1870758433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, пенджаб (пакистан), лахор, шехбаз шариф, имран хан