https://ria.ru/20230511/pakistan-1870938772.html
Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана
Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана - РИА Новости, 11.05.2023
Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана
Сторонники пакистанской оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьера страны Шехбаза Шарифа в Лахоре, сообщило индийское агентство Press... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:41
2023-05-11T08:41
2023-05-11T11:47
в мире
пакистан
пенджаб (пакистан)
лахор
шехбаз шариф
имран хан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870950885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef1183c3eeef7127008216763732be82.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Сторонники пакистанской оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьера страны Шехбаза Шарифа в Лахоре, сообщило индийское агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию Пакистана. По данным источника, более 500 человек пришли к зданию и подожгли припаркованные там автомобили. "Они также бросили бомбы с зажигательной смесью в дом премьера", — добавил представитель полиции Пенджаба.Он отметил, что в момент нападения в резиденции присутствовала только охрана, а протестующие разошлись сразу после приезда отрядов полиции. Представители властей также заявили, что за два дня протестов митингующие подожгли в провинции Пенджаб 14 правительственных объектов и зданий и 21 полицейскую машину. Протесты в Пакистане начались во вторник вечером, после задержания экс-премьера, лидера "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир".По версии следствия, политик вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий (более 173 миллионов долларов США по текущему курсу). В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара. Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а также в столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.
https://ria.ru/20230510/besporyadki-1870882932.html
https://ria.ru/20230510/pakistan-1870758433.html
пакистан
пенджаб (пакистан)
лахор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870950885_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_68056852f252a750223aba3ca377fba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, пенджаб (пакистан), лахор, шехбаз шариф, имран хан
В мире, Пакистан, Пенджаб (Пакистан), Лахор, Шехбаз Шариф, Имран Хан
Сторонники оппозиции атаковали резиденцию премьера Пакистана
Сторонники оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьера Пакистана
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости.
Сторонники пакистанской оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" атаковали резиденцию премьера страны Шехбаза Шарифа в Лахоре, сообщило индийское агентство Press Trust of India
со ссылкой на полицию Пакистана.
По данным источника, более 500 человек пришли к зданию и подожгли припаркованные там автомобили.
"Они также бросили бомбы с зажигательной смесью в дом премьера", — добавил представитель полиции Пенджаба
.
Он отметил, что в момент нападения в резиденции присутствовала только охрана, а протестующие разошлись сразу после приезда отрядов полиции. Представители властей также заявили, что за два дня протестов митингующие подожгли в провинции Пенджаб 14 правительственных объектов и зданий и 21 полицейскую машину.
Власти Пакистана ввели армейские части в Исламабад из-за беспорядков
Протесты в Пакистане начались во вторник вечером, после задержания экс-премьера, лидера "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир".
По версии следствия, политик вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий (более 173 миллионов долларов США по текущему курсу). В среду суд в Исламабаде
арестовал Хана на восемь дней.
Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.
Вскоре после задержания Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. В ответ власти Пакистана распорядились направить армейские части в провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва
, а также в столицу Пакистана, где проходят наиболее сильные протесты.
Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана