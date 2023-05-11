https://ria.ru/20230511/pakistan-1870905512.html

На грани катастрофы: судьбы страны решит армия

На грани катастрофы: судьбы страны решит армия - РИА Новости, 11.05.2023

На грани катастрофы: судьбы страны решит армия

В Пакистане десятки миллионов вышли на улицы, поджигают армейские казармы, интернет отключен, а страна на грани хаоса. Причина — в аресте Имрана Хана, самого... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:00

2023-05-11T08:00

2023-05-11T11:15

аналитика

пакистан

афганистан

россия

имран хан

шос

пенджаб (пакистан)

исламабад

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В Пакистане десятки миллионов вышли на улицы, поджигают армейские казармы, интернет отключен, а страна на грани хаоса. Причина — в аресте Имрана Хана, самого популярного национального политика, бывшего премьер-министра, отстраненного от власти спустя несколько недель после того, как 24 февраля прошлого года он встречался в Москве с президентом России.Ордер на арест Имрана Хана был выписан еще два месяца назад (ему предъявлено обвинение в коррупции), но борьбу за возвращение к власти он ведет с того момента, когда прошлой весной ему вынесли вотум недоверия в парламенте. Уже тогда он обвинял в заговоре против него не только своих политических противников, но и англосаксов — и требовал распустить парламент, чтобы провести досрочные выборы. Но они не были назначены, более того, даже очередные, которые должны были пройти как раз в этом месяце, перенесены на октябрь. Сейчас все опросы показывают, что его партия идет к победе, об этом же говорят и результаты местных выборов, проходивших уже после отстранения Хана от власти.Имран Хан — не обычный пакистанский политик. Он — суперзвезда еще с 70-х, когда студентом Оксфорда прославился как игрок в крикет (самый популярный в стране вид спорта). При этом он не из пенджабцев (самой многочисленной национальности), как половина населения страны, а из пуштунов, которые составляют основное население соседнего Афганистана (и, по сути, не признают границу, разделяющую две страны). В середине 90-х Имран Хан пошел в политику, основав партию "Движение за справедливость".Он сумел стать своим и для большинства верующих мусульман из глубинки, и для многих городских либералов (притом что им пугали как "Талибан"* Ханом"), потому что обличал надоевшую и во многом провалившуюся правящую элиту. Представители двух главных провинций, Пенджаба и Синда, сменяли друг друга у власти (или объединялись, как это произошло сейчас, в правительстве, сменившем Хана) — и только военные, главный гарант самого существования единого Пакистана, периодически отстраняли их от власти.Сейчас, после ареста Хана, волнения в стране приобретают действительно серьезный характер, а подавлять их просят армию (в столицу уже введены дополнительные воинские подразделения). Пока что суд арестовал Имрана Хана на восемь дней — и нет никаких оснований считать, что за это время беспорядки и протесты пойдут на убыль. Сам политик призывает своих сторонников выйти на улицы, а армия точно не будет стрелять в народ.Перед какой перспективой оказывается Пакистан?Вариант первый: традиционные политические элиты, партии Шарифа и Бхутто, смогут удержать ситуацию, с помощью армии подавить беспорядки, оставить Хана в тюрьме (или даже вынести ему приговор), переломить рост протестных настроений и осенью выиграть парламентские выборы.Второй вариант: через несколько дней Имран Хан выйдет на свободу, через пять месяцев победит на выборах и сформирует новое правительство.Третий вариант: армия, устав наблюдать за борьбой политических партий и нарастающим хаосом (не говоря уже о возможном отказе регионов подчиняться центральному правительству), возьмет власть в свои руки. И руководить страной будет, например, генерал Асим Мунир (только в конце года ставший начальником штаба пакистанской армии, то есть ее фактическим главнокомандующим).В любом случае углубляющийся кризис уже, по сути, подвел ситуацию к тому, что сейчас решающее слово должна будет сказать армия. Это не значит, что она захочет взять на себя всю ответственность за управление страной, но именно от ее голоса будет зависеть то, куда склонится чаша весов, кто окажется у власти. Спасение страны с 230-миллионным населением — долг пакистанской армии (про которую давно уже несправедливо шутят: все страны имеют свою армию и только пакистанская армия имеет свою страну), но и репутация Мунира, и настроения в пакистанском обществе и армии не дают оснований считать, что военные готовы и настроены взять власть.А России нужен стабильный, сильный и самостоятельный Пакистан. Страна последние годы все дальше отходит от Запада: еще в 2017-м, накануне прихода Имрана Хана к власти, она стала членом ШОС. Пакистан традиционно является очень важным партнером Китая, но и с Россией у него есть множество проектов: от строительства внутрипакистанского газопровода до покупки нашей нефти, от совместных усилий по налаживанию мирной жизни в Афганистане до поставок российского оружия (при этом не вызывающих изжогу у Индии). И кто бы в итоге ни оказался у власти в Пакистане, Россия будет настроена на развитие отношений с этой страной как значимой региональной державой, одной из ведущих стран исламского мира, важным партнером в строительстве нового миропорядка.* Движение "Талибан", с которым сравнивали Имрана Хана, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230510/arest-1870799877.html

https://ria.ru/20230510/besporyadki-1870882932.html

https://ria.ru/20230510/internet-1870804594.html

https://ria.ru/20230510/pakistan-1870758433.html

пакистан

афганистан

россия

пенджаб (пакистан)

исламабад

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аналитика, пакистан, афганистан, россия, имран хан, шос, пенджаб (пакистан), исламабад, в мире