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Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян

Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян - РИА Новости, 11.05.2023

Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян

Риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны, за все время в стране было выявлено всего два завозных случая, пациенты выздоровели, сообщила... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:10

2023-05-11T20:10

2023-05-11T20:10

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

оспа обезьян

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны, за все время в стране было выявлено всего два завозных случая, пациенты выздоровели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян. "На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны", - говорится в сообщении. В России было зафиксировано всего два завозных случая оспы обезьян, пациенты выписались после полного выздоровления, уточнили в пресс-службе. Благодаря противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории страны, отметили в ведомстве. Научными учреждениями Роспотребнадзора была обеспечена возможность оперативной диагностики всех случаев заболевания, в достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, оспа обезьян