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Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян
Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян - РИА Новости, 11.05.2023
Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян
Риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны, за все время в стране было выявлено всего два завозных случая, пациенты выздоровели, сообщила... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:10
2023-05-11T20:10
2023-05-11T20:10
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны, за все время в стране было выявлено всего два завозных случая, пациенты выздоровели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян. "На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны", - говорится в сообщении. В России было зафиксировано всего два завозных случая оспы обезьян, пациенты выписались после полного выздоровления, уточнили в пресс-службе. Благодаря противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории страны, отметили в ведомстве. Научными учреждениями Роспотребнадзора была обеспечена возможность оперативной диагностики всех случаев заболевания, в достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, оспа обезьян
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Оспа обезьян
Роспотребнадзор оценил риск распространения в России оспы обезьян
Роспотребнадзор считает риск завоза и распространения в России оспы обезьян минимальным
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны, за все время в стране было выявлено всего два завозных случая, пациенты выздоровели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) ранее отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в августе 2022 года в связи со вспышкой оспы обезьян
.
"На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны", - говорится в сообщении.
В России было зафиксировано всего два завозных случая оспы обезьян, пациенты выписались после полного выздоровления, уточнили в пресс-службе. Благодаря противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории страны, отметили в ведомстве.
Научными учреждениями Роспотребнадзора была обеспечена возможность оперативной диагностики всех случаев заболевания, в достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, подчеркнули в Роспотребнадзоре.