https://ria.ru/20230511/osago-1870925781.html
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП - РИА Новости, 11.05.2023
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП
Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:18
2023-05-11T03:18
2023-05-11T03:18
осаго
общество
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764848754_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_bfe24561b96afa5ba912dfaa3fff8a4b.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства аккуратных водителей цена полиса выросла за год всего на 8%, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей", - добавил Смирнов. При этом глава департамента отметил, что существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристика риска. "Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок", - уточнил Смирнов. "Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят в том числе размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз", - сказал он.
https://ria.ru/20230404/osago-1862929102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764848754_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_2b6786eecde79325e7c96c40adab8d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, общество, авто
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП
Центробанк: полис ОСАГО для нарушителей ПДД в 2022 году подорожал в два раза
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства аккуратных водителей цена полиса выросла за год всего на 8%, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
«
"Мы недавно проанализировали, как в 2022 году изменилась цена полиса ОСАГО при его оформлении на новый срок для аккуратных и опытных водителей, у которых стаж вождения больше трех лет и коэффициент "бонус-малус" меньше единицы, то есть у них давно не было аварий. На эту категорию приходится порядка 60% от всех проданных полисов ОСАГО физическим лицам", - рассказал он.
"Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей", - добавил Смирнов.
При этом глава департамента отметил, что существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристика риска.
"Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок", - уточнил Смирнов.
"Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят в том числе размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз", - сказал он.
В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО