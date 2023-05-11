https://ria.ru/20230511/osago-1870925781.html

Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП

Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП - РИА Новости, 11.05.2023

Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП

Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:18

2023-05-11T03:18

2023-05-11T03:18

осаго

общество

авто

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства аккуратных водителей цена полиса выросла за год всего на 8%, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей", - добавил Смирнов. При этом глава департамента отметил, что существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристика риска. "Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок", - уточнил Смирнов. "Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят в том числе размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз", - сказал он.

https://ria.ru/20230404/osago-1862929102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

осаго, общество, авто