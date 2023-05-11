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Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП - РИА Новости, 11.05.2023
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03:18 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/osago-1870925781.html
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП - РИА Новости, 11.05.2023
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП
Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:18
2023-05-11T03:18
осаго
общество
авто
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства аккуратных водителей цена полиса выросла за год всего на 8%, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей", - добавил Смирнов. При этом глава департамента отметил, что существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристика риска. "Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок", - уточнил Смирнов. "Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят в том числе размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз", - сказал он.
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осаго, общество, авто
ОСАГО, Общество, Авто
Подсчитано изменение цен на ОСАГО для аккуратных водителей и виновников ДТП

Центробанк: полис ОСАГО для нарушителей ПДД в 2022 году подорожал в два раза

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, которые становились виновниками ДТП, при этом для большинства аккуратных водителей цена полиса выросла за год всего на 8%, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
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"Мы недавно проанализировали, как в 2022 году изменилась цена полиса ОСАГО при его оформлении на новый срок для аккуратных и опытных водителей, у которых стаж вождения больше трех лет и коэффициент "бонус-малус" меньше единицы, то есть у них давно не было аварий. На эту категорию приходится порядка 60% от всех проданных полисов ОСАГО физическим лицам", - рассказал он.
"Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей", - добавил Смирнов.
При этом глава департамента отметил, что существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристика риска.
"Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок", - уточнил Смирнов.
"Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят в том числе размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз", - сказал он.
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