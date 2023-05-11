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В ЮАР ответили на заявления посла США о поставках оружия Москве

В ЮАР ответили на заявления посла США о поставках оружия Москве - РИА Новости, 11.05.2023

В ЮАР ответили на заявления посла США о поставках оружия Москве

Заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках Преторией оружия России не имеет под собой никаких оснований, сообщили в администрации... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:01

2023-05-11T20:01

2023-05-11T20:40

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках Преторией оружия России не имеет под собой никаких оснований, сообщили в администрации южноафриканского президента.Там отметили, что разочаровывающие и контрпродуктивные высказывания американского дипломата подрывают дух отношений и сотрудничества между двумя странами. "Открыто известно, что российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. С тех пор звучали обвинения о целях рейса, хотя никаких доказательств на данный момент в поддержку этих обвинений предоставлено не было", — говорится в заявлении администрации президента ЮАР.В офисе главы государства подчеркнули, что Претория проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставлять свои доказательства, если они найдутся.Южноафриканский телеканал News24 ранее передал слова американского посла Рубена Бригетти, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение Москве. Американская сторона при этом сослалась на прибытие российского корабля на военно-морскую базу в Саймонстауне. Судно пробыло там с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего он вернулся в Россию.

https://ria.ru/20230408/yuar-1863914555.html

https://ria.ru/20221107/yadernoe-1829583482.html

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