https://ria.ru/20230511/oreshkin-1871090381.html

Максим Орешкин заявил о необходимости строительства Ленского моста

Максим Орешкин заявил о необходимости строительства Ленского моста - РИА Новости, 11.05.2023

Максим Орешкин заявил о необходимости строительства Ленского моста

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о необходимости строительства Ленского моста, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:27

2023-05-11T16:27

2023-05-11T16:27

республика саха (якутия)

экономика

максим орешкин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о необходимости строительства Ленского моста, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Орешкин в ходе рабочего визита в Якутск провел совещание по реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри. В проект столицы республики включен мост через реку Лена. "Главный вопрос, который будет решаться у президента РФ, это не вопрос, надо или не надо строить Ленский мост, а в какие сроки и когда он будет реализован. Чуть раньше это произойдет или чуть позже. Важно подготовиться, чтобы было понимание всех проектных решений, стоимости, как проект может реализовываться и, соответственно, выносить уже на суд президента", – сказал Орешкин журналистам. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, Ленский мост включён в мастер-план городской агломерации как важнейший транспортный узел, который соединит три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Ранее сообщалось, что Главгосэкпертизой совместно с властями Якутии определены технические решения по оптимизации стоимости строительства Ленского моста, в том числе за счет трассировки левобережного подхода. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Якутия получит федеральные средства в 2025 году. Глава Якутии Айсен Николаев заявлял РИА Новости, что власти республики рассчитывают начать строительство Ленского моста уже в 2023 году, как только получат положительное заключение государственной экспертизы.

https://realty.ria.ru/20230503/most-1869460418.html

https://realty.ria.ru/20220616/metall-1795624978.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим орешкин, айсен николаев