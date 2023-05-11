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В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.05.2023
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13:20 11.05.2023
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В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.05.2023
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу
Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:20
2023-05-11T13:20
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Постепенно снижаем все ограничения", - сказала Голикова журналистам.
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Татьяна Голикова, Россия, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу

Вице-премьер Голикова: в России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина в маске
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
"Постепенно снижаем все ограничения", - сказала Голикова журналистам.
 
Татьяна ГоликоваРоссияКоронавирус в РоссииРаспространение коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
 
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