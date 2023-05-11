https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html

В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу

В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.05.2023

В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу

Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:20

2023-05-11T13:20

2023-05-11T13:20

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Постепенно снижаем все ограничения", - сказала Голикова журналистам.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна голикова, россия, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирус covid-19