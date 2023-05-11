https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.05.2023
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу
Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:20
2023-05-11T13:20
2023-05-11T13:20
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ковидные ограничения в Российской Федерации постепенно снижаются, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Постепенно снижаем все ограничения", - сказала Голикова журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, россия, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирус covid-19
Татьяна Голикова, Россия, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
В России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу
Вице-премьер Голикова: в России постепенно снимают все ограничения по коронавирусу