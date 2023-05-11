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Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе
Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе - РИА Новости, 11.05.2023
Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:50
2023-05-11T09:50
2023-05-11T10:21
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ЕРЕВАН/БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. По заявлению Еревана, в результате нескольких часов артобстрела "армянских позиций, расположенных на Сотском направлении", ранены четверо военных. В сообщении Минобороны отмечается, что военные "принимают соответствующие оборонительные и профилактические меры". В ведомстве утверждают, что азербайджанские ВС открыли огонь по машине скорой помощи, которая перевозила раненого. Как заявили, в свою очередь, в Баку, 11 мая "Вооруженные силы Армении ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района". По данным азербайджанской стороны, тяжелое ранение получил один военный. Ведомство добавило, что принимает "необходимые ответные меры". В Минобороны также опровергли информацию об обстреле машины скорой помощи на границе. "Распространенная информация армянской стороны о том, что якобы ВС Азербайджана открыли огонь по автомобилю скорой помощи, является ложью и носит характер дезинформации", — утверждают в пресс-службе министерства.Позже Минобороны Армении заявило о снижении напряженности после обстрелов.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года государства обменялись предложениями по поводу соглашения и рассматривают их.
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе двух стран
ЕРЕВАН/БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе.
По заявлению Еревана, в результате нескольких часов артобстрела "армянских позиций, расположенных на Сотском направлении", ранены четверо военных. В сообщении Минобороны отмечается, что военные "принимают соответствующие оборонительные и профилактические меры".
В ведомстве утверждают, что азербайджанские ВС открыли огонь по машине скорой помощи, которая перевозила раненого.
Как заявили, в свою очередь, в Баку, 11 мая "Вооруженные силы Армении ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района". По данным азербайджанской стороны, тяжелое ранение получил один военный. Ведомство добавило, что принимает "необходимые ответные меры".
Алиев пригрозил Армении изоляцией
В Минобороны также опровергли информацию об обстреле машины скорой помощи на границе.
"Распространенная информация армянской стороны о том, что якобы ВС Азербайджана открыли огонь по автомобилю скорой помощи, является ложью и носит характер дезинформации", — утверждают в пресс-службе министерства.
Позже Минобороны Армении заявило о снижении напряженности после обстрелов.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года государства обменялись предложениями по поводу соглашения и рассматривают их.
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