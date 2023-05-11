https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152337.html
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:45
2023-05-11T20:45
2023-05-11T22:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
сцкк
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871154064_39:0:1151:626_1920x0_80_0_0_192ea0027dc634ad97e4f38dfca12f9f.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По предварительным данным, ранения получили три человека.Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Позднее Приходько уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Количество раненых возросло до восьми.ВСУ открывали огонь по Горловке несколько раз в течение всего дня. Глава города сообщал днем о трех пострадавших местных жителях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские Caesar. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871154064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0588efe3c8bbd1bde978ec2e44720da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, сцкк, нато, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, НАТО, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь ракет из "Града" по Горловке