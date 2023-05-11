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Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 11.05.2023 (обновлено: 22:28 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152337.html
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:45
2023-05-11T22:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
стирол
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По предварительным данным, ранения получили три человека.Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Позднее Приходько уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Количество раненых возросло до восьми.ВСУ открывали огонь по Горловке несколько раз в течение всего дня. Глава города сообщал днем о трех пострадавших местных жителях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские Caesar. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол, сцкк, нато, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, НАТО, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь ракет из "Града" по Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Украинские неонацисты выпустили по самому центру Горловки семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Много раненых мирных граждан", — уточнил мэр города Иван Приходько.
По предварительным данным, ранения получили три человека.
Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ
Вчера, 14:17
Позднее Приходько уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Количество раненых возросло до восьми.
ВСУ открывали огонь по Горловке несколько раз в течение всего дня. Глава города сообщал днем о трех пострадавших местных жителях.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские Caesar. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтиролСЦККНАТОУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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