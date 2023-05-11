https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152337.html

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:45

2023-05-11T20:45

2023-05-11T22:28

специальная военная операция на украине

горловка

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нато

украина

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ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град", сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По предварительным данным, ранения получили три человека.Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Позднее Приходько уточнил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Количество раненых возросло до восьми.ВСУ открывали огонь по Горловке несколько раз в течение всего дня. Глава города сообщал днем о трех пострадавших местных жителях.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M777, а также немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские Caesar. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

украина

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