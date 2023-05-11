https://ria.ru/20230511/obstrel-1871084773.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:07

2023-05-11T16:07

2023-05-11T16:07

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

куйбышевский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.50 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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донецк, макеевка, куйбышевский район, нато, сцкк