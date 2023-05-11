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Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ
Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:17
2023-05-11T14:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ

Кулемзин: в Кировском районе Донецка 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрелов со стороны украинских нацистов повреждена линия 35 кВ, обесточена 121 трансформаторная подстанция в Кировском районе. Без электроснабжения остались около 15 000 абонентов", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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