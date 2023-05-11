https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html

Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ

Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023

Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ

Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:17

2023-05-11T14:17

2023-05-11T14:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины