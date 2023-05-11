https://ria.ru/20230511/obstrel-1871044534.html
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.05.2023
Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ
Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:17
2023-05-11T14:17
2023-05-11T14:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Часть Кировского района Донецка обесточена после обстрела ВСУ
Кулемзин: в Кировском районе Донецка 15 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов