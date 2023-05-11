https://ria.ru/20230511/obstrel-1870932528.html

ВСУ нанесли удар по Александровке, Горловке, Гольмовскому и Донецку

ВСУ нанесли удар по Александровке, Горловке, Гольмовскому и Донецку - РИА Новости, 11.05.2023

ВСУ нанесли удар по Александровке, Горловке, Гольмовскому и Донецку

Украинские войска обстреляли Александровку, Горловку, Гольмовский и Донецк, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:51

2023-05-11T06:51

2023-05-11T06:52

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

горловка

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку, Горловку, Гольмовский и Донецк, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство зафиксировало в 6.05 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Представительство также сообщило, что украинские войска в 6.10 мск выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Гольмовскому. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230510/obstrel-1870835876.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, горловка