ВСУ нанесли удар по Александровке, Горловке, Гольмовскому и Донецку
СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке, Горловке, Гольмовскому и Донецку 21 снаряд
Сотрудник СЦКК. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку, Горловку, Гольмовский и Донецк, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра и девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 4.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 6.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Ведомство зафиксировало в 6.05 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Представительство также сообщило, что украинские войска в 6.10 мск выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Гольмовскому.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.