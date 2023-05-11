https://ria.ru/20230511/obstrel-1870932261.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:37

2023-05-11T06:37

2023-05-11T06:37

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230510/obstrel-1870835876.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, сцкк, донецкая народная республика