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Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:34
2023-05-11T00:34
2023-05-11T00:34
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. "Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html
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александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области
Глава Брянской области Богомаз: БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе