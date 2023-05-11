https://ria.ru/20230511/obstrel-1870919782.html

Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области

Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023

Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:34

2023-05-11T00:34

2023-05-11T00:34

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. "Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html

брянская область

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александр богомаз, брянская область