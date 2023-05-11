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Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870919782.html
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:34
2023-05-11T00:34
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником. "Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы.
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брянская область
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александр богомаз, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Брянской области

Глава Брянской области Богомаз: БПЛА обстрелял административное здание в Стародубе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие управляют беспилотником
Украинские военнослужащие управляют беспилотником - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие управляют беспилотником. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что административное здание в городе Стародубе было обстреляно украинским беспилотником.
"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
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По его словам, на месте работают оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазБрянская область
 
 
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