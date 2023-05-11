https://ria.ru/20230511/obschestvoznanie-1871066057.html

Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году

Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году - РИА Новости, 11.05.2023

Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году

Новый учебник обществознания будет разработан в следующем году, действующий был либеральным, а в новом акцент будет сделан на настоящие ценности общества,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:16

2023-05-11T15:16

2023-05-11T17:13

общество

россия

сергей кравцов

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_360e40c1004af88cdafb128a789f8f77.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Новый учебник обществознания будет разработан в следующем году, действующий был либеральным, а в новом акцент будет сделан на настоящие ценности общества, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким, псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества", - сказал Кравцов на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он добавил, что учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, а их содержание будет отражать советский подход к этим предметам.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230428/aprobatsiya-1868479914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование