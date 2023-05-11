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Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году - РИА Новости, 11.05.2023
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Год педагога и наставника
 
15:16 11.05.2023 (обновлено: 17:13 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obschestvoznanie-1871066057.html
Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году
Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году - РИА Новости, 11.05.2023
Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году
Новый учебник обществознания будет разработан в следующем году, действующий был либеральным, а в новом акцент будет сделан на настоящие ценности общества,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:16
2023-05-11T17:13
общество
россия
сергей кравцов
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Новый учебник обществознания будет разработан в следующем году, действующий был либеральным, а в новом акцент будет сделан на настоящие ценности общества, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким, псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества", - сказал Кравцов на XI Петербургском международном юридическом форуме.Он добавил, что учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, а их содержание будет отражать советский подход к этим предметам.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
Новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году

Кравцов сообщил, что новый учебник по обществознанию разработают в следующем учебном году

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© iStock.com / Nikada
Урок в школе . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Новый учебник обществознания будет разработан в следующем году, действующий был либеральным, а в новом акцент будет сделан на настоящие ценности общества, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким, псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества", - сказал Кравцов на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, а их содержание будет отражать советский подход к этим предметам.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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