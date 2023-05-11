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СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения

СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения

Горящие объекты неизвестного происхождения замечены вечером в среду в небе над японской префектурой Окинава, передает телеканал TBS. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T05:28

2023-05-11T05:28

2023-05-11T10:24

окинава

в мире

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ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Горящие объекты неизвестного происхождения замечены вечером в среду в небе над японской префектурой Окинава, передает телеканал TBS.Объекты появились около 20:30 по местному времени (14:30 мск). На видеозаписи видны как минимум два горящих объекта, медленно двигающиеся в небе. В свою очередь, портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.

окинава

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окинава, в мире