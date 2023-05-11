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СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения - РИА Новости, 11.05.2023
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05:28 11.05.2023 (обновлено: 10:24 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/obekty-1870929377.html
СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения
СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения
Горящие объекты неизвестного происхождения замечены вечером в среду в небе над японской префектурой Окинава, передает телеканал TBS. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:28
2023-05-11T10:24
окинава
в мире
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ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Горящие объекты неизвестного происхождения замечены вечером в среду в небе над японской префектурой Окинава, передает телеканал TBS.Объекты появились около 20:30 по местному времени (14:30 мск). На видеозаписи видны как минимум два горящих объекта, медленно двигающиеся в небе. В свою очередь, портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
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окинава, в мире
Окинава, В мире
СМИ: в небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения

TBS: в небе над японской Окинавой заметили горящие объекты неизвестного происхождения

© Кадр видео очевидцаОбъект неизвестного происхождения в небе над Японией
Объект неизвестного происхождения в небе над Японией
© Кадр видео очевидца
Объект неизвестного происхождения в небе над Японией
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Горящие объекты неизвестного происхождения замечены вечером в среду в небе над японской префектурой Окинава, передает телеканал TBS.
Объекты появились около 20:30 по местному времени (14:30 мск). На видеозаписи видны как минимум два горящих объекта, медленно двигающиеся в небе.
В свою очередь, портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
 
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