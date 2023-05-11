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Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой - РИА Новости, 11.05.2023
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой
Горящие объекты, которые заметили прошедшей ночью в небе над японской Окинавой, могли быть обломками завершившего своё существование спутника, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:50
2023-05-11T12:50
2023-05-11T12:50
окинава
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Горящие объекты, которые заметили прошедшей ночью в небе над японской Окинавой, могли быть обломками завершившего своё существование спутника, заявил РИА Новости астроном Олег Угольников. "Это точно не комета, на метеор тоже не похоже. А вот отработавший спутник - вполне", - сказал Угольников. Ранее телеканал TBS сообщил, что медленно передвигавшиеся горящие объекты неизвестного происхождения были замечены в небе над японской префектурой Окинава вечером в среду. Портал Weathernews отмечал, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
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окинава, япония
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой
Астроном Олег Угольников: горящие объекты над Окинавой могли быть обломками спутника
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Горящие объекты, которые заметили прошедшей ночью в небе над японской Окинавой, могли быть обломками завершившего своё существование спутника, заявил РИА Новости астроном Олег Угольников.
"Это точно не комета, на метеор тоже не похоже. А вот отработавший спутник - вполне", - сказал Угольников.
Ранее телеканал TBS сообщил, что медленно передвигавшиеся горящие объекты неизвестного происхождения были замечены в небе над японской префектурой Окинава вечером в среду. Портал Weathernews отмечал, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
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