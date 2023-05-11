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Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой - РИА Новости, 11.05.2023
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12:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/obekt-1871009273.html
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой - РИА Новости, 11.05.2023
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой
Горящие объекты, которые заметили прошедшей ночью в небе над японской Окинавой, могли быть обломками завершившего своё существование спутника, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:50
2023-05-11T12:50
окинава
япония
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Горящие объекты, которые заметили прошедшей ночью в небе над японской Окинавой, могли быть обломками завершившего своё существование спутника, заявил РИА Новости астроном Олег Угольников. "Это точно не комета, на метеор тоже не похоже. А вот отработавший спутник - вполне", - сказал Угольников. Ранее телеканал TBS сообщил, что медленно передвигавшиеся горящие объекты неизвестного происхождения были замечены в небе над японской префектурой Окинава вечером в среду. Портал Weathernews отмечал, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
https://ria.ru/20230503/sputnik-1869482329.html
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окинава, япония
Окинава, Япония
Астроном объяснил возможное происхождение неизвестных объектов над Окинавой

Астроном Олег Угольников: горящие объекты над Окинавой могли быть обломками спутника

© Кадр видео очевидцаОбъект неизвестного происхождения в небе над Японией
Объект неизвестного происхождения в небе над Японией
© Кадр видео очевидца
Объект неизвестного происхождения в небе над Японией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Горящие объекты, которые заметили прошедшей ночью в небе над японской Окинавой, могли быть обломками завершившего своё существование спутника, заявил РИА Новости астроном Олег Угольников.
"Это точно не комета, на метеор тоже не похоже. А вот отработавший спутник - вполне", - сказал Угольников.
Ранее телеканал TBS сообщил, что медленно передвигавшиеся горящие объекты неизвестного происхождения были замечены в небе над японской префектурой Окинава вечером в среду. Портал Weathernews отмечал, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Российский спутник предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере
3 мая, 18:08
 
ОкинаваЯпония
 
 
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