https://ria.ru/20230511/neft-1871080683.html

Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 11.05.2023

Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля - до 9,7 миллиона баррелей в сутки, следует из данных... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:53

2023-05-11T15:53

2023-05-11T15:54

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опек

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля - до 9,7 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада ОПЕК. "Добыча жидких углеводородов в России в марте снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 282 тысячи баррелей в сутки, в среднем до 11,1 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,7 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1,4 миллиона баррелей в сутки на конденсат", - говорится в докладе. При этом в апрельском докладе ОПЕК указывала, что добыча жидких углеводородов в России в феврале увеличилась в месячном выражении на 175 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона баррелей. На нефть в феврале пришлось 10 миллионов баррелей в сутки, а на конденсат - 1,4 миллиона. Таким образом, добыча нефти в РФ в марте снизилась по сравнению с февралем на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из докладов ОПЕК. Организация ссылается в них на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence). Energy Intelligence является одним из признанных ОПЕК и ОПЕК+ независимых источников информации. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с уровня февраля, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, он сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца. Затем это решение было продлено до конца июня. А в апреле Россия вместе с рядом стран ОПЕК+, которые также объявили о добровольном дополнительном снижении производства, решила придерживаться этого шага до конца 2023 года. Позднее Новак заявил, что Россия в апреле вышла на заявленный объем добровольного сокращения добычи нефти, компании выполняют свои обязательства по ее суммарному снижению на 500 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230509/druzhba-1870628111.html

https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, опек