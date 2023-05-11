Рейтинг@Mail.ru
Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 11.05.2023 (обновлено: 15:54 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/neft-1871080683.html
Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки - РИА Новости, 11.05.2023
Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля - до 9,7 миллиона баррелей в сутки, следует из данных... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:53
2023-05-11T15:54
экономика
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля - до 9,7 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада ОПЕК. "Добыча жидких углеводородов в России в марте снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 282 тысячи баррелей в сутки, в среднем до 11,1 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,7 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1,4 миллиона баррелей в сутки на конденсат", - говорится в докладе. При этом в апрельском докладе ОПЕК указывала, что добыча жидких углеводородов в России в феврале увеличилась в месячном выражении на 175 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона баррелей. На нефть в феврале пришлось 10 миллионов баррелей в сутки, а на конденсат - 1,4 миллиона. Таким образом, добыча нефти в РФ в марте снизилась по сравнению с февралем на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из докладов ОПЕК. Организация ссылается в них на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence). Energy Intelligence является одним из признанных ОПЕК и ОПЕК+ независимых источников информации. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с уровня февраля, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, он сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца. Затем это решение было продлено до конца июня. А в апреле Россия вместе с рядом стран ОПЕК+, которые также объявили о добровольном дополнительном снижении производства, решила придерживаться этого шага до конца 2023 года. Позднее Новак заявил, что Россия в апреле вышла на заявленный объем добровольного сокращения добычи нефти, компании выполняют свои обязательства по ее суммарному снижению на 500 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20230509/druzhba-1870628111.html
https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, опек
Экономика, Россия, ОПЕК
Добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки

ОПЕК: добыча нефти в России в марте снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России в марте снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля - до 9,7 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада ОПЕК.
"Добыча жидких углеводородов в России в марте снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 282 тысячи баррелей в сутки, в среднем до 11,1 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,7 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1,4 миллиона баррелей в сутки на конденсат", - говорится в докладе.
При этом в апрельском докладе ОПЕК указывала, что добыча жидких углеводородов в России в феврале увеличилась в месячном выражении на 175 тысяч баррелей в сутки, до 11,38 миллиона баррелей. На нефть в феврале пришлось 10 миллионов баррелей в сутки, а на конденсат - 1,4 миллиона.
Таким образом, добыча нефти в РФ в марте снизилась по сравнению с февралем на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из докладов ОПЕК. Организация ссылается в них на собственные данные и информацию журнала "Нефте компас" (Nefte Compass, принадлежит международной информационно-аналитической группе Energy Intelligence). Energy Intelligence является одним из признанных ОПЕК и ОПЕК+ независимых источников информации.
Приемная зона нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
СМИ: Брюссель считает, что Германии следует отказаться от нефти по "Дружбе"
9 мая, 14:52
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с уровня февраля, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, он сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца.
Затем это решение было продлено до конца июня. А в апреле Россия вместе с рядом стран ОПЕК+, которые также объявили о добровольном дополнительном снижении производства, решила придерживаться этого шага до конца 2023 года. Позднее Новак заявил, что Россия в апреле вышла на заявленный объем добровольного сокращения добычи нефти, компании выполняют свои обязательства по ее суммарному снижению на 500 тысяч баррелей в сутки.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти
Вчера, 00:46
 
ЭкономикаРоссияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала