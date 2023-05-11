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Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти - РИА Новости, 11.05.2023
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00:46 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html
Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти
Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти - РИА Новости, 11.05.2023
Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти
Греческие судовладельцы наживаются на контрабанде российской нефти, Греция должна заняться добычей своих углеводородов, заявил лидер партии "Эллиники лиси"... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:46
2023-05-11T00:46
греция
россия
америка
цены на нефть
экономика
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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Греческие судовладельцы наживаются на контрабанде российской нефти, Греция должна заняться добычей своих углеводородов, заявил лидер партии "Эллиники лиси" Каириакос Велопулос в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий. Дебаты показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT. По его словам, греки вынуждены неоправданно много платить за еду, за природный газ, бензин, когда у них вполне может быть возможность добывать свои нефть и газ. "С другой стороны, я должен сказать вам, что есть много судовладельцев и людей, которые занимаются контрабандой нефти, привозят ее в Лаконский залив (на юге Пелопоннеса). Так почему судовладельцы должны получать прибыль, а люди нет? Я этого не понимаю. Значит, я должен получать прибыль от контрабанды нефти или угля с Россией, а греческий народ – нет", - сказал Велопулос. Он заявил, что необходимы добыча своих газа и нефти. "Согласно специальному докладу комиссии по углеводородам, который лежит передо мной, стоимость запасов месторождений в Греции составляет около 250 миллиардов евро. Это их исследование, подтвержденное документально", - заявил он. Поясняя, почему он не поддержал ни одного законопроекта о возобновляемых источниках энергии, если считает, что страна должна быть независимой от поставщиков, Велопулос сказал, что зеленая энергетика не является независимой, она не хранится, и это самый большой недостаток зеленой энергии. "Греция станет нефтедобывающей страной с партией "Эллиники лиси". Мы будем производить нефть, и мы будем экспортировать ее. Мы не отказываемся ни от геотермальной энергии, ни от гидроэлектроэнергии, кроме ветряной турбины, которая токсична", - сказал Велопулос. Парламентские выборы в Греции пройдут 21 мая.
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греция, россия, америка, цены на нефть, экономика
Греция, Россия, Америка, Цены на нефть, Экономика
Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти

Греческий политик Велопулос: судовладельцы наживаются на контрабанде российской нефти

© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Греческие судовладельцы наживаются на контрабанде российской нефти, Греция должна заняться добычей своих углеводородов, заявил лидер партии "Эллиники лиси" Каириакос Велопулос в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий. Дебаты показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.
«
"Я ожидал, что вы спросите меня, почему мы не занимаемся добычей полезных ископаемых в нашей стране, чтобы иметь свой природный газ и нефть, чтобы нам не нужны были ни Россия, ни Америка, ни Саудовская Аравия", - сказал Велопулос.
По его словам, греки вынуждены неоправданно много платить за еду, за природный газ, бензин, когда у них вполне может быть возможность добывать свои нефть и газ.
"С другой стороны, я должен сказать вам, что есть много судовладельцев и людей, которые занимаются контрабандой нефти, привозят ее в Лаконский залив (на юге Пелопоннеса). Так почему судовладельцы должны получать прибыль, а люди нет? Я этого не понимаю. Значит, я должен получать прибыль от контрабанды нефти или угля с Россией, а греческий народ – нет", - сказал Велопулос.
Он заявил, что необходимы добыча своих газа и нефти.
"Согласно специальному докладу комиссии по углеводородам, который лежит передо мной, стоимость запасов месторождений в Греции составляет около 250 миллиардов евро. Это их исследование, подтвержденное документально", - заявил он.
Поясняя, почему он не поддержал ни одного законопроекта о возобновляемых источниках энергии, если считает, что страна должна быть независимой от поставщиков, Велопулос сказал, что зеленая энергетика не является независимой, она не хранится, и это самый большой недостаток зеленой энергии.
"Греция станет нефтедобывающей страной с партией "Эллиники лиси". Мы будем производить нефть, и мы будем экспортировать ее. Мы не отказываемся ни от геотермальной энергии, ни от гидроэлектроэнергии, кроме ветряной турбины, которая токсична", - сказал Велопулос.
Парламентские выборы в Греции пройдут 21 мая.
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