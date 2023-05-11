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Петербуржца арестовали на 15 суток за нацистское приветствие в День Победы
Петербуржца арестовали на 15 суток за нацистское приветствие в День Победы - РИА Новости, 11.05.2023
Петербуржца арестовали на 15 суток за нацистское приветствие в День Победы
Районный суд в Санкт-Петербурге отправил под административный арест на 15 суток местного жителя Михаила Тимошихина, который в День Победы выкрикивал нацистское... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:36
2023-05-11T17:36
2023-05-11T17:36
происшествия
санкт-петербург
россия
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге отправил под административный арест на 15 суток местного жителя Михаила Тимошихина, который в День Победы выкрикивал нацистское приветствие у памятника "Танк-победитель", сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, около 18.00 мск 9 мая Тимошихин "умышленно и осознанно" в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны выкрикивал нацистское приветствие у памятника "Танк-победитель" на проспекте Стачек в Кировском районе. Признав вину, он пояснил суду, что "неудачно пошутил", будучи пьяным. Тимошихин также рассказал о своей алкогольной зависимости, с которой он "считает нужным бороться, так как она мешает нормально жить". "Кировский районный суд… привлек к административной ответственности Михаила Тимошихина за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – ред.)… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - заключает судебная пресс-служба.
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происшествия, санкт-петербург, россия, день победы
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, День Победы
Петербуржца арестовали на 15 суток за нацистское приветствие в День Победы
Петербуржец, пьяным выкрикивавший нацистское приветствие в День Победы, получил 15 суток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге отправил под административный арест на 15 суток местного жителя Михаила Тимошихина, который в День Победы выкрикивал нацистское приветствие у памятника "Танк-победитель", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как информирует ведомство, около 18.00 мск 9 мая Тимошихин "умышленно и осознанно" в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны выкрикивал нацистское приветствие у памятника "Танк-победитель" на проспекте Стачек в Кировском районе
.
Признав вину, он пояснил суду, что "неудачно пошутил", будучи пьяным. Тимошихин также рассказал о своей алкогольной зависимости, с которой он "считает нужным бороться, так как она мешает нормально жить".
"Кировский районный суд… привлек к административной ответственности Михаила Тимошихина за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ
(пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – ред.)… Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - заключает судебная пресс-служба.
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