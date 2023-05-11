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В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины - РИА Новости, 11.05.2023
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01:13 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/nato-1870921919.html
В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины
В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины - РИА Новости, 11.05.2023
В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины
НАТО стала сначала косвенным, а затем прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:13
2023-05-11T01:13
дмитрий песков
сергей лавров
нато
украина
россия
сша
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. НАТО стала сначала косвенным, а затем прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны, сначала косвенно, а затем и напрямую вмешаются в этот конфликт. НАТО сейчас - фактический участник этого конфликта, на стороне Украины. И сами знаете о большом снабжении оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами и так далее. В то же время каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия, сначала одни ракеты, затем мощнее, с большей дальностью", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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дмитрий песков, сергей лавров, нато, украина, россия, сша
Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Украина, Россия, США
В Кремле назвали НАТО прямым участником конфликта на Украины

Песков: НАТО стала сначала косвенным, а затем прямым участником конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. НАТО стала сначала косвенным, а затем прямым участником вооруженного конфликта на Украине на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны, сначала косвенно, а затем и напрямую вмешаются в этот конфликт. НАТО сейчас - фактический участник этого конфликта, на стороне Украины. И сами знаете о большом снабжении оружием, боеприпасами, военными материалами, финансовыми средствами и так далее. В то же время каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия, сначала одни ракеты, затем мощнее, с большей дальностью", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
 
Дмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОУкраинаРоссияСША
 
 
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