СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Бастрыкин: СК объявит в розыск председателя и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
© AP Photo / Peter DejongПолицейские у здания Международного уголовного суда ООН в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские у здания Международного уголовного суда ООН в Гааге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
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"СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей (МУС. — Прим. ред.), которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск", — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.