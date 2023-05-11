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СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина - РИА Новости, 11.05.2023
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13:40 11.05.2023 (обновлено: 14:18 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/mus-1871032387.html
СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина - РИА Новости, 11.05.2023
СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Следственный комитет в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, заявил глава ведомства... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:40
2023-05-11T14:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
международный уголовный суд
владимир путин
александр бастрыкин
мария львова-белова
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230405/mus-1863085425.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, владимир путин, александр бастрыкин, мария львова-белова, москва
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Международный уголовный суд, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Мария Львова-Белова, Москва
СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Бастрыкин: СК объявит в розыск председателя и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

© AP Photo / Peter DejongПолицейские у здания Международного уголовного суда ООН в Гааге
Полицейские у здания Международного уголовного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские у здания Международного уголовного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
«
"СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей (МУС. — Прим. ред.), которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск", — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
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РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Международный уголовный судВладимир ПутинАлександр БастрыкинМария Львова-БеловаМосква
 
 
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