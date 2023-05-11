https://ria.ru/20230511/mus-1871032387.html

СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина - РИА Новости, 11.05.2023

СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, заявил глава ведомства... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:40

2023-05-11T13:40

2023-05-11T14:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

международный уголовный суд

владимир путин

александр бастрыкин

мария львова-белова

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Владимира Путина, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Несколько дней спустя СК возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера на "арест" Путина создает колоссальный негативный потенциал, а также может иметь последствия в виде ответной реакции России.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230405/mus-1863085425.html

https://ria.ru/20230402/armeniya-1862421186.html

россия

москва

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Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), международный уголовный суд, владимир путин, александр бастрыкин, мария львова-белова, москва