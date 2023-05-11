В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада
Песков: МУС в Гааге стал марионеткой в руках коллективного Запада
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге стал марионеткой в руках коллективного Запада, постановление об "аресте" президента РФ Владимира Путина служит для давления на Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"В данной ситуации считаем, что этот международный орган по сути представляет собой марионетку в руках так называемого коллективного Запада, который использует его для своих целей, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну. Это не удастся", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Он добавил, что некоторые государства, которым не хватает суверенитета, "чисто гипотетически могут быть заинтересованы в выполнении этого приказа", если им представится возможность. Однако, по словам Пескова, такое трудно себе представить.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.