https://ria.ru/20230511/mus-1870923923.html

В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада

В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада - РИА Новости, 11.05.2023

В Кремле назвали МУС марионеткой в руках Запада

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге стал марионеткой в руках коллективного Запада, постановление об "аресте" президента РФ Владимира Путина служит для... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:03

2023-05-11T02:03

2023-05-11T02:03

в мире

россия

гаага

москва

дмитрий песков

владимир путин

мария львова-белова

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_0:234:4701:2878_1920x0_80_0_0_5f8e0586ffa06002866ec4ffd166b5a9.jpg

БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге стал марионеткой в руках коллективного Запада, постановление об "аресте" президента РФ Владимира Путина служит для давления на Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что некоторые государства, которым не хватает суверенитета, "чисто гипотетически могут быть заинтересованы в выполнении этого приказа", если им представится возможность. Однако, по словам Пескова, такое трудно себе представить. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230511/rossiya-1870922357.html

россия

гаага

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, гаага, москва, дмитрий песков, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд