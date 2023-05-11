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В финском Эспоо обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 11.05.2023
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11:47 11.05.2023 (обновлено: 11:52 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/most-1870983895.html
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 11.05.2023
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост
В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:47
2023-05-11T11:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона. "В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших - 27 человек", - говорится в сообщении спасателей. По данным финских СМИ, многие из пострадавших - школьники из общеобразовательной школы этого района. Пациенты доставлены в четыре больницы.
https://ria.ru/20230510/obrushenie-1870916554.html
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эспоо, в мире, финляндия
Эспоо, В мире, Финляндия
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост

В финском Эспоо при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство — дети

© AFP 2023 / Lehtikuva/Jussi NukariМесто обрушения моста в финском Эспоо
Место обрушения моста в финском Эспоо - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva/Jussi Nukari
Место обрушения моста в финском Эспоо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона.
"В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших - 27 человек", - говорится в сообщении спасателей.
По данным финских СМИ, многие из пострадавших - школьники из общеобразовательной школы этого района. Пациенты доставлены в четыре больницы.
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