https://ria.ru/20230511/most-1870983895.html
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 11.05.2023
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост
В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:47
2023-05-11T11:47
2023-05-11T11:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона. "В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших - 27 человек", - говорится в сообщении спасателей. По данным финских СМИ, многие из пострадавших - школьники из общеобразовательной школы этого района. Пациенты доставлены в четыре больницы.
https://ria.ru/20230510/obrushenie-1870916554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эспоо, в мире, финляндия
В финском Эспоо обрушился пешеходный мост
В финском Эспоо при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство — дети
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости.
В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает
спасательная служба региона.
"В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших - 27 человек", - говорится в сообщении спасателей.
По данным финских СМИ, многие из пострадавших - школьники из общеобразовательной школы этого района. Пациенты доставлены в четыре больницы.
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