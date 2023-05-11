https://ria.ru/20230511/most-1870983895.html

В финском Эспоо обрушился пешеходный мост

В финском Эспоо обрушился пешеходный мост - РИА Новости, 11.05.2023

В финском Эспоо обрушился пешеходный мост

В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:47

2023-05-11T11:47

2023-05-11T11:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. В финском городе Эспоо при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из них - дети, сообщает спасательная служба региона. "В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших - 27 человек", - говорится в сообщении спасателей. По данным финских СМИ, многие из пострадавших - школьники из общеобразовательной школы этого района. Пациенты доставлены в четыре больницы.

https://ria.ru/20230510/obrushenie-1870916554.html

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Владимир Лаврентьев

эспоо, в мире, финляндия