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Гладков сообщил о скором завершении строительства моста через Оскол - РИА Новости, 11.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:49 11.05.2023 (обновлено: 11:58 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/most-1870960865.html
Гладков сообщил о скором завершении строительства моста через Оскол
Гладков сообщил о скором завершении строительства моста через Оскол - РИА Новости, 11.05.2023
Гладков сообщил о скором завершении строительства моста через Оскол
В Белгородской области заканчивается строительство капитального моста через реку Оскол в селе Поминово вместо ветхой деревянной конструкции, заменить которую... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:49
2023-05-11T11:58
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. В Белгородской области заканчивается строительство капитального моста через реку Оскол в селе Поминово вместо ветхой деревянной конструкции, заменить которую много лет просили жители Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В одной из первых моих поездок жители обращались ко мне, говорили, что отсутствие данного моста приводит к тому, что почти 40 километров приходится объезжать. Уже недолго осталось до открытия нового мостового сооружения. На сегодняшний день работы выполнены на 80 процентов. Я надеюсь, что жители будут довольны", – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отмечается, что длина моста составляет 80 метров, ширина – 10 метров. На сегодняшний выполнены работы по устройству опор, а также пролетных строений. Ведутся работы по устройству подходов к мостовому сооружению. Как отметили в пресс-службе правительства региона, села Поминово, Конопляновка и Гладково, где живут 205 человек, входят в состав Принцевской территориальной администрации. От центрального села Принцевка, где находятся детский сад, школа, офис семейного врача, Дом культуры, администрация, магазины, их отделяет река Оскол. Единственный объезд в 36 километрах. "Новый мост даст возможность жителям этих сел быстро и беспрепятственно пользоваться объектами социальной сферы. Ожидается, что будет налажен маршрут школьного и рейсового автобусов. Жители других населённых пунктов Валуйского городского округа также получат возможность сократить расстояние к автодороге Валуйки - Белгород", - добавили в пресс-службе. Ввести мост в эксплуатацию планируют к 15 июля Строительство моста осуществляется по программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области". Стоимость работ составляет более 145 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html
https://ria.ru/20230503/voda-1869450131.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков сообщил о скором завершении строительства моста через Оскол

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. В Белгородской области заканчивается строительство капитального моста через реку Оскол в селе Поминово вместо ветхой деревянной конструкции, заменить которую много лет просили жители Валуйского горокруга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В одной из первых моих поездок жители обращались ко мне, говорили, что отсутствие данного моста приводит к тому, что почти 40 километров приходится объезжать. Уже недолго осталось до открытия нового мостового сооружения. На сегодняшний день работы выполнены на 80 процентов. Я надеюсь, что жители будут довольны", – отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что длина моста составляет 80 метров, ширина – 10 метров. На сегодняшний выполнены работы по устройству опор, а также пролетных строений. Ведутся работы по устройству подходов к мостовому сооружению.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, села Поминово, Конопляновка и Гладково, где живут 205 человек, входят в состав Принцевской территориальной администрации. От центрального села Принцевка, где находятся детский сад, школа, офис семейного врача, Дом культуры, администрация, магазины, их отделяет река Оскол. Единственный объезд в 36 километрах.
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"Новый мост даст возможность жителям этих сел быстро и беспрепятственно пользоваться объектами социальной сферы. Ожидается, что будет налажен маршрут школьного и рейсового автобусов. Жители других населённых пунктов Валуйского городского округа также получат возможность сократить расстояние к автодороге Валуйки - Белгород", - добавили в пресс-службе. Ввести мост в эксплуатацию планируют к 15 июля
Строительство моста осуществляется по программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области". Стоимость работ составляет более 145 миллионов рублей.
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