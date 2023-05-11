https://ria.ru/20230511/moldaviya-1871098036.html
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев - РИА Новости, 11.05.2023
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:52
2023-05-11T16:52
2023-05-11T17:12
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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода, сообщила пресс-служба правительства. "Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина. Отмечается, что претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства.В июне прошлого года комиссия постановила, что беженцы с Украины смогут находиться в Молдавии на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после его окончания.Власти страны ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали под предлогом энергокризиса и рисков для национальной безопасности из-за ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230428/bezhentsy-1868321007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев
Украинские беженцы смогут находиться в Молдавии только 90 дней в течение полугода
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода, сообщила пресс-служба правительства.
"Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина.
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Отмечается, что претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства.
В июне прошлого года комиссия постановила, что беженцы с Украины
смогут находиться в Молдавии на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после его окончания.
Власти страны ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали под предлогом энергокризиса и рисков для национальной безопасности из-за ситуации на Украине.
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