Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 11.05.2023 (обновлено: 17:12 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/moldaviya-1871098036.html
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев - РИА Новости, 11.05.2023
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:52
2023-05-11T17:12
в мире
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода, сообщила пресс-служба правительства. "Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина. Отмечается, что претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства.В июне прошлого года комиссия постановила, что беженцы с Украины смогут находиться в Молдавии на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после его окончания.Власти страны ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали под предлогом энергокризиса и рисков для национальной безопасности из-за ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230428/bezhentsy-1868321007.html
https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев

Украинские беженцы смогут находиться в Молдавии только 90 дней в течение полугода

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода, сообщила пресс-служба правительства.
"Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
28 апреля, 04:54
Отмечается, что претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства.
В июне прошлого года комиссия постановила, что беженцы с Украины смогут находиться в Молдавии на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после его окончания.
Власти страны ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали под предлогом энергокризиса и рисков для национальной безопасности из-за ситуации на Украине.
Пассажир в зале ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Чемодан, аэропорт, Домодедово: релокантов выдавливают на родину
10 мая, 08:00
 
В миреМолдавияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала