https://ria.ru/20230511/moldaviya-1871098036.html

В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев

В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев - РИА Новости, 11.05.2023

В Молдавии сократят срок пребывания в стране для украинских беженцев

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:52

2023-05-11T16:52

2023-05-11T17:12

в мире

молдавия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода, сообщила пресс-служба правительства. "Члены комиссии решили, что с 15 мая срок пребывания на территории Молдавии для лиц, имеющих право на временную защиту, будет составлять 90 дней в течение полугода", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина. Отмечается, что претенденты на временную защиту по-прежнему смогут воспользоваться упрощенными условиями трудоустройства.В июне прошлого года комиссия постановила, что беженцы с Украины смогут находиться в Молдавии на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после его окончания.Власти страны ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали под предлогом энергокризиса и рисков для национальной безопасности из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230428/bezhentsy-1868321007.html

https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина