https://ria.ru/20230511/mir-1870997619.html

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир"

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир" - РИА Новости, 11.05.2023

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир"

Парламент Молдавии проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения о деятельности в республике межгосударственной телекомпании "Мир", заявил спикер РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:18

2023-05-11T12:18

2023-05-11T12:51

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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения о деятельности в республике межгосударственной телекомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу."Свершилось, за проект закона о выходе из соглашения о работе телекомпании "Мир" проголосовали 56 депутатов, спасибо, коллеги", — сказал он во время заседания, которое транслировалось в соцсетях.Решение вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения.Инициатором выхода Молдавии из соглашения выступила президент Майя Санду. Правительство в апреле прекратило финансирование телепроекта, который назвали средством "продвижения пропаганды".Телерадиокомпания "Мир" создана для освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ и формирования общего информационного пространства и "содействия международному обмену информацией". В компанию входят телеканалы "Мир", "Мир24", радио "Мир", информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".Ранее президент Молдавии Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.По данным, опубликованным в марте Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS), большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Также опрос показал, что более половины жителей республики выступают против выхода страны из СНГ.

https://ria.ru/20230404/moldaviya-1862902533.html

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862732138.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь гросу, снг, мир (телерадиокомпания)