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Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества, заявил Минниханов - РИА Новости, 11.05.2023
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Республика Татарстан
 
17:09 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/minnikhanov-1871103335.html
Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества, заявил Минниханов
Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества, заявил Минниханов - РИА Новости, 11.05.2023
Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества, заявил Минниханов
Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере, науке, туризме и культуре, заявил глава (раис) республики Рустам... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:09
2023-05-11T17:09
республика татарстан
казань
иран
рустам минниханов
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере, науке, туризме и культуре, заявил глава (раис) республики Рустам Минниханов. Минниханов в четверг встретился с новым генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани. "Раис Татарстана подчеркнул, что республика придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений. Он отметил большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании и науке, туризме, культуре", - сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи. Минниханов заметил, что на следующей неделе в столице Татарстана состоится международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum". В его работе примет участие делегация из Ирана, включая официальные и деловые круги. "Учитывая уровень наших отношений с Ираном, тесные экономические и культурные связи, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной", - сказал глава республики, поздравляя консула с назначением. Ранее в ходе рабочей поездки в Иран и встреч с представителями правительства страны Минниханов заявлял, что Татарстан заинтересован в поставках в Иран "КАМАЗов", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции. Отмечалась важность кооперации российских и иранских автопроизводителей с учетом ухода ряда компаний с рынка РФ, в том числе в сфере производства автокомпонентов. Стороны также остановились на вопросе полноценного функционирования международного транспортного коридора "Север-Юг" с участием татарстанских логистических центров.
https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html
https://ria.ru/20230429/tatarstan-1868683132.html
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казань, иран, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Иран, Рустам Минниханов, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества, заявил Минниханов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Татарстан и Иран имеют большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере, науке, туризме и культуре, заявил глава (раис) республики Рустам Минниханов.
Минниханов в четверг встретился с новым генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани.
"Раис Татарстана подчеркнул, что республика придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений. Он отметил большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании и науке, туризме, культуре", - сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи.
Минниханов заметил, что на следующей неделе в столице Татарстана состоится международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum". В его работе примет участие делегация из Ирана, включая официальные и деловые круги.
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"Учитывая уровень наших отношений с Ираном, тесные экономические и культурные связи, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной", - сказал глава республики, поздравляя консула с назначением.
Ранее в ходе рабочей поездки в Иран и встреч с представителями правительства страны Минниханов заявлял, что Татарстан заинтересован в поставках в Иран "КАМАЗов", вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции. Отмечалась важность кооперации российских и иранских автопроизводителей с учетом ухода ряда компаний с рынка РФ, в том числе в сфере производства автокомпонентов. Стороны также остановились на вопросе полноценного функционирования международного транспортного коридора "Север-Юг" с участием татарстанских логистических центров.

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Республика ТатарстанКазаньИранРустам МиннихановРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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