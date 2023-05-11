На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России
На Камчатке задержали двух жительниц, организовавших незаконное пребывание мигрантов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили двух жительниц региона, которые организовали незаконное пребывание в РФ иностранцев, сообщает управление.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны две жительницы краевого центра. Следственным отделением УФСБ России по Камчатскому краю в их отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2022 года сообщницы за вознаграждение изготовили договоры от имени работодателя для граждан одной из республик Центральной Азии, которые давали право мигрантам находится в РФ без визы. В управлении РИА Новости уточнили, что пока в материалах дела фигурируют пять мигрантов, но их число может возрасти.
Также УФСБ отмечает, что в марте были осуждены две группы организаторов незаконного пребывания иностранцев в РФ, которые легализовали нахождение в России порядка 1 тысячи мигрантов.