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На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России - РИА Новости, 11.05.2023
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06:43 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/migranty-1870932404.html
На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России
На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России - РИА Новости, 11.05.2023
На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России
Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили двух жительниц региона, которые организовали незаконное пребывание в РФ иностранцев, сообщает управление. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:43
2023-05-11T06:43
россия
камчатский край
камчатка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили двух жительниц региона, которые организовали незаконное пребывание в РФ иностранцев, сообщает управление. По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2022 года сообщницы за вознаграждение изготовили договоры от имени работодателя для граждан одной из республик Центральной Азии, которые давали право мигрантам находится в РФ без визы. В управлении РИА Новости уточнили, что пока в материалах дела фигурируют пять мигрантов, но их число может возрасти. Также УФСБ отмечает, что в марте были осуждены две группы организаторов незаконного пребывания иностранцев в РФ, которые легализовали нахождение в России порядка 1 тысячи мигрантов.
https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html
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россия, камчатский край, камчатка, происшествия
Россия, Камчатский край, Камчатка, Происшествия
На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России

На Камчатке задержали двух жительниц, организовавших незаконное пребывание мигрантов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили двух жительниц региона, которые организовали незаконное пребывание в РФ иностранцев, сообщает управление.
«
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны две жительницы краевого центра. Следственным отделением УФСБ России по Камчатскому краю в их отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2022 года сообщницы за вознаграждение изготовили договоры от имени работодателя для граждан одной из республик Центральной Азии, которые давали право мигрантам находится в РФ без визы. В управлении РИА Новости уточнили, что пока в материалах дела фигурируют пять мигрантов, но их число может возрасти.
Также УФСБ отмечает, что в марте были осуждены две группы организаторов незаконного пребывания иностранцев в РФ, которые легализовали нахождение в России порядка 1 тысячи мигрантов.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ участвовать в СВО
Вчера, 06:19
 
РоссияКамчатский крайКамчаткаПроисшествия
 
 
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