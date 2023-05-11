https://ria.ru/20230511/migranty-1870932404.html

На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России

На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России - РИА Новости, 11.05.2023

На Камчатке выявили организаторов незаконного пребывания мигрантов в России

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили двух жительниц региона, которые организовали незаконное пребывание в РФ иностранцев, сообщает управление. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:43

2023-05-11T06:43

2023-05-11T06:43

россия

камчатский край

камчатка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили двух жительниц региона, которые организовали незаконное пребывание в РФ иностранцев, сообщает управление. По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2022 года сообщницы за вознаграждение изготовили договоры от имени работодателя для граждан одной из республик Центральной Азии, которые давали право мигрантам находится в РФ без визы. В управлении РИА Новости уточнили, что пока в материалах дела фигурируют пять мигрантов, но их число может возрасти. Также УФСБ отмечает, что в марте были осуждены две группы организаторов незаконного пребывания иностранцев в РФ, которые легализовали нахождение в России порядка 1 тысячи мигрантов.

https://ria.ru/20230511/kamchatka-1870931479.html

россия

камчатский край

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, камчатский край, камчатка, происшествия