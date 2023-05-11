https://ria.ru/20230511/metro-1870953390.html

Пьяный москвич спустился на рельсы в метро ради фотосессии

Пьяный москвич спустился на рельсы в метро ради фотосессии - РИА Новости, 11.05.2023

Пьяный москвич спустился на рельсы в метро ради фотосессии

Двое суток ареста и штраф стоили москвичу фотосессии на рельсах в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:19

2023-05-11T10:19

2023-05-11T10:19

происшествия

россия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Двое суток ареста и штраф стоили москвичу фотосессии на рельсах в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. "На станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие электропоезда спустился на жесткий путь, чтобы сделать фотографии. На просьбы пассажиров подняться обратно нарушитель никак не реагировал и продолжал съемку до тех пор, пока не увидел выезжающий поезд. Он прошел в сторону тоннеля станции "Новокузнецкая" и выбрался на платформу", - сообщили в главке. Хулигана задержали на месте, им оказался 27-летний москвич. На него составили протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ) и нарушении требований в области транспортной безопасности (статья 11.15.1 КоАП РФ). "Судом мужчина признан виновным, ему назначено двое суток ареста и административный штраф", - подытожили в полиции.

https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, московский метрополитен, москва