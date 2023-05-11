Пьяный москвич спустился на рельсы в метро ради фотосессии
Пьяный житель Москвы получил двое суток ареста и штраф за фотосессию на рельсах в метро
© РИА Новости / В. Павлов | Перейти в медиабанкСтанция Замоскворецкой линии Московского метрополитена "Павелецкая"
Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена "Павелецкая". Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Двое суток ареста и штраф стоили москвичу фотосессии на рельсах в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"На станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие электропоезда спустился на жесткий путь, чтобы сделать фотографии. На просьбы пассажиров подняться обратно нарушитель никак не реагировал и продолжал съемку до тех пор, пока не увидел выезжающий поезд. Он прошел в сторону тоннеля станции "Новокузнецкая" и выбрался на платформу", - сообщили в главке.
Хулигана задержали на месте, им оказался 27-летний москвич. На него составили протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ) и нарушении требований в области транспортной безопасности (статья 11.15.1 КоАП РФ).
"Судом мужчина признан виновным, ему назначено двое суток ареста и административный штраф", - подытожили в полиции.