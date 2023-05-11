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Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии
Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии - РИА Новости, 11.05.2023
Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельника стал главой дипмиссии в Бразилии, сообщило внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T21:11
2023-05-11T21:11
2023-05-11T21:30
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степан бандера
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая — РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельника стал главой дипмиссии в Бразилии, сообщило внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны.Дипломат был украинским послом в Берлине с 2015 года по октябрь 2022-го.Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.В октябре дипломат нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230423/zakharova-1867141754.html
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в мире, украина, бразилия, андрей мельник, германия, олаф шольц, степан бандера, берлин (город)
В мире, Украина, Бразилия, Андрей Мельник, Германия, Олаф Шольц, Степан Бандера, Берлин (город)
Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии
Бывшего посла Украины в Германии Мельника назначили главой дипмиссии страны в Бразилии