https://ria.ru/20230511/melnik-1871155771.html

Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии

Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии - РИА Новости, 11.05.2023

Бывшего посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии в Бразилии

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельника стал главой дипмиссии в Бразилии, сообщило внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T21:11

2023-05-11T21:11

2023-05-11T21:30

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степан бандера

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая — РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельника стал главой дипмиссии в Бразилии, сообщило внешнеполитическое ведомство латиноамериканской страны.Дипломат был украинским послом в Берлине с 2015 года по октябрь 2022-го.Андрей Мельник не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Так, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а до этого восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Мельник назвал пособника Третьего рейха "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к резне польского населения.В октябре дипломат нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230423/zakharova-1867141754.html

украина

бразилия

германия

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в мире, украина, бразилия, андрей мельник, германия, олаф шольц, степан бандера, берлин (город)