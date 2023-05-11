https://ria.ru/20230511/meladze-1870976076.html

Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь

Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь - РИА Новости, 11.05.2023

Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь

Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь. Он опубликовал странный ролик на своей странице в соцсети в день рождения. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:12

2023-05-11T13:12

2023-05-11T13:12

шоубиз

константин меладзе

россия

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь. Он опубликовал странный ролик на своей странице в соцсети в день рождения. В мрачном ролике Меладзе, которого видно только со спины, едет по пустой парковке среди деревьев. Он удаляется от зрителя под звук колес и щебет птиц. Не все поняли задумку продюсера, о чем написали в комментариях. Среди комментаторов также нашлись те, кто вспомнил о том, что у знаменитого композитора в этот четверг день рождения и юбилей. После начала спецоперации Константин Меладзе улетел из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает на своей вилле в Италии.

https://ria.ru/20230331/dakota-1862091874.html

россия

италия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

константин меладзе, россия, италия, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса