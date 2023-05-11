https://ria.ru/20230511/meladze-1870976076.html
Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь
Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь - РИА Новости, 11.05.2023
Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь
Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь. Он опубликовал странный ролик на своей странице в соцсети в день рождения. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:12
2023-05-11T13:12
2023-05-11T13:12
шоубиз
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь. Он опубликовал странный ролик на своей странице в соцсети в день рождения. В мрачном ролике Меладзе, которого видно только со спины, едет по пустой парковке среди деревьев. Он удаляется от зрителя под звук колес и щебет птиц. Не все поняли задумку продюсера, о чем написали в комментариях. Среди комментаторов также нашлись те, кто вспомнил о том, что у знаменитого композитора в этот четверг день рождения и юбилей. После начала спецоперации Константин Меладзе улетел из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает на своей вилле в Италии.
https://ria.ru/20230331/dakota-1862091874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин меладзе, россия, италия, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Константин Меладзе, Россия, Италия, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь
Константин Меладзе впервые за долгое время сделал публикацию в Сети
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Продюсер и композитор Константин Меладзе впервые за долгое время вышел на связь. Он опубликовал странный ролик на своей странице в соцсети в день рождения.
В мрачном ролике Меладзе, которого видно только со спины, едет по пустой парковке среди деревьев. Он удаляется от зрителя под звук колес и щебет птиц.
Не все поняли задумку продюсера, о чем написали в комментариях.
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"Что-то напрягает", "Что это значит?", "Что за загадки?", "И что это было?" – отреагировали подписчики.
Среди комментаторов также нашлись те, кто вспомнил о том, что у знаменитого композитора в этот четверг день рождения и юбилей.
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"С днем рождения! Пусть у вас все будет хорошо!", "Здоровья и перемирия в сердце, Костя!", "Долгих творческих лет!" – написали комментаторы.
После начала спецоперации Константин Меладзе улетел из России и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает на своей вилле в Италии.
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