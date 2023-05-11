https://ria.ru/20230511/medvedev-1870959554.html
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая - РИА Новости, 11.05.2023
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая
Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума пройдет 12 мая, в нем примет участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:46
2023-05-11T10:46
2023-05-11T10:46
санкт-петербург
дмитрий медведев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума пройдет 12 мая, в нем примет участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает фонд "Росконгресс". Одиннадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая. "12 мая состоится пленарное заседание ПМЮФ-2023, в котором уже традиционно примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении. Уточняется, что тема пленарной сессии - "Суверенитет в праве". Модератором сессии будет ведущая телеканала "Россия 24" Александра Суворова. "В сложившейся международной ситуации существует необходимость выстраивания новых подходов государств к обеспечению своего суверенитета и независимости во всех сферах общественной жизни, а также к формированию новых концептуальных основ многополярного мироустройства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, дмитрий медведев
Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев
Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума пройдет 12 мая, в нем примет участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает фонд "Росконгресс".
Одиннадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге
с 11 по 13 мая.
"12 мая состоится пленарное заседание ПМЮФ-2023, в котором уже традиционно примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тема пленарной сессии - "Суверенитет в праве". Модератором сессии будет ведущая телеканала "Россия 24" Александра Суворова.
"В сложившейся международной ситуации существует необходимость выстраивания новых подходов государств к обеспечению своего суверенитета и независимости во всех сферах общественной жизни, а также к формированию новых концептуальных основ многополярного мироустройства", - говорится в сообщении.
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