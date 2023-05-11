https://ria.ru/20230511/medvedev-1870959554.html

Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая

Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая - РИА Новости, 11.05.2023

Медведев примет участие в пленарном заседании ПМЮФ 12 мая

Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума пройдет 12 мая, в нем примет участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:46

2023-05-11T10:46

2023-05-11T10:46

санкт-петербург

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пленарное заседание Петербургского международного юридического форума пройдет 12 мая, в нем примет участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает фонд "Росконгресс". Одиннадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая. "12 мая состоится пленарное заседание ПМЮФ-2023, в котором уже традиционно примет участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении. Уточняется, что тема пленарной сессии - "Суверенитет в праве". Модератором сессии будет ведущая телеканала "Россия 24" Александра Суворова. "В сложившейся международной ситуации существует необходимость выстраивания новых подходов государств к обеспечению своего суверенитета и независимости во всех сферах общественной жизни, а также к формированию новых концептуальных основ многополярного мироустройства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

санкт-петербург, дмитрий медведев