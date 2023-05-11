https://ria.ru/20230511/malofeev-1871169115.html

Захарова назвала конфискацию средств Малофеева в США неприкрытым грабежом

Захарова назвала конфискацию средств Малофеева в США неприкрытым грабежом - РИА Новости, 11.05.2023

Захарова назвала конфискацию средств Малофеева в США неприкрытым грабежом

Изъятие минюстом США средств российского бизнесмена Константина Малофеева является грабежом по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:34

2023-05-11T23:34

2023-05-11T23:34

константин малофеев

мария захарова

санкции в отношении россии

сша

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экономика

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Изъятие минюстом США средств российского бизнесмена Константина Малофеева является грабежом по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По имеющейся информации, министерство юстиции США завершило накануне передачу госдепартаменту США средств российского предпринимателя Малофеева, заблокированных ранее в одном из американских банков и затем изъятых решением администрации Джо Байдена с целью их последующего направления пронацистскому режиму в Киеве", - сказала Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее оценке, "весьма показательна шумиха, устроенная в этой связи американскими и западными СМИ". "Данный шаг используется антироссийски настроенными силами для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать мировому сообществу, а главное – бизнесу, что ждет тех, кто не считает для себя возможным строго идти в кильватере Вашингтона. Для всех, кто не готов послушно следовать установкам США, очевидно: речь идет о неприкрытом грабеже по политическим мотивам. Путем неправовых манипуляций власти США занимаются конфискацией имущества неугодных им иностранных граждан – вопреки фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности", - отметила она. Захарова добавила, что "практикуя воровство чужого имущества, США одновременно непосредственно поддерживают террористические атаки Киева". "Рассказы о том, что активы российского предпринимателя пойдут на некое "восстановление Украины" – не более чем миф. Понятно, что до бюджета "незалежной" из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, а средства "по пути" осядут в США и карманах их киевских марионеток", - добавила Захарова. Она выразила надежду, что международное сообщество и бизнес сделают из этой истории правильные выводы "об истинной степени "надежности" американской валютно-финансовой системы и доллара США как мировой резервной валюты". "В Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику экспроприации частных средств", - добавила она. В феврале телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше 5 миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине. Малофеев назвал изъятие его средств в США преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20230511/ssha-1871021918.html

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константин малофеев, мария захарова, санкции в отношении россии, сша, россия, экономика, в мире