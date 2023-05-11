https://ria.ru/20230511/malchik-1871163931.html
В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика
В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 11.05.2023
В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика
Тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:49
2023-05-11T22:49
2023-05-11T23:59
происшествия
москва
россия
рублевское шоссе
следственный комитет россии (ск рф)
гсу ск россии по москве
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Как уточняет следствие, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено 11 мая в квартире жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе."Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. По предварительной информации, мальчика убила его мать, она задержана, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869444906.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, рублевское шоссе, следственный комитет россии (ск рф), гсу ск россии по москве
Происшествия, Москва, Россия, Рублевское шоссе, Следственный комитет России (СК РФ), ГСУ СК России по Москве
В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика
В московской квартире нашли тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти