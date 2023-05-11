https://ria.ru/20230511/malchik-1871163931.html

В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика

В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 11.05.2023

В квартире на западе Москвы обнаружили тело четырехлетнего мальчика

Тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:49

2023-05-11T22:49

2023-05-11T23:59

происшествия

москва

россия

рублевское шоссе

следственный комитет россии (ск рф)

гсу ск россии по москве

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти найдено в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. Как уточняет следствие, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено 11 мая в квартире жилого дома, расположенного на Рублевском шоссе."Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. По предварительной информации, мальчика убила его мать, она задержана, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869444906.html

москва

россия

рублевское шоссе

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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