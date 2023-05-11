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В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга
В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга - РИА Новости, 11.05.2023
В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга
Власти Малайзии арестовали инструктора по дайвингу, поцеловавшего туристку под водой, сообщает NDTV. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T02:45
2023-05-11T02:45
2023-05-11T02:45
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Малайзии арестовали инструктора по дайвингу, поцеловавшего туристку под водой, сообщает NDTV.Пострадавшая, 24-летняя путешественница из Китая, обратилась в полицию после того, как во время погружения в водах у побережья штата Сабах к ней приставал 27-летний инструктор.Ведется расследование. Обвиняемый ближайшие дни будет находиться под стражей.Министр туризма, культуры и окружающей среды региона Кристина Лью заявила, что инцидент нанес ущерб имиджу индустрии гостеприимства штата, когда она только начинала восстанавливаться после пандемии. "Подобные ситуации не должны повторяться", – сказала чиновница.
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новости - туризм, малайзия, китай, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Китай, Туризм
В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга
NDTV: в Малайзии арестован инструктор по дайвингу, пристававший к туристке под водой