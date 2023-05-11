https://ria.ru/20230511/malayziya-1870792819.html

В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга

В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга - РИА Новости, 11.05.2023

В Малайзии арестован инструктор, пристававший к туристке во время дайвинга

Власти Малайзии арестовали инструктора по дайвингу, поцеловавшего туристку под водой, сообщает NDTV. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T02:45

2023-05-11T02:45

2023-05-11T02:45

туризм

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малайзия

китай

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Власти Малайзии арестовали инструктора по дайвингу, поцеловавшего туристку под водой, сообщает NDTV.Пострадавшая, 24-летняя путешественница из Китая, обратилась в полицию после того, как во время погружения в водах у побережья штата Сабах к ней приставал 27-летний инструктор.Ведется расследование. Обвиняемый ближайшие дни будет находиться под стражей.Министр туризма, культуры и окружающей среды региона Кристина Лью заявила, что инцидент нанес ущерб имиджу индустрии гостеприимства штата, когда она только начинала восстанавливаться после пандемии. "Подобные ситуации не должны повторяться", – сказала чиновница.

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новости - туризм, малайзия, китай, туризм