Рейтинг@Mail.ru
Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/makron-1871081123.html
Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа
Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа - РИА Новости, 11.05.2023
Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа
Парижская пекарня "Закваска из Пиреней" (Au levain des Pyrénées) получила гран-при в конкурсе "Лучший багет Парижа" и станет на год поставщиком резиденции... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:53
2023-05-11T15:53
париж
франция
юнеско
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/53/1517045310_0:12:4489:2537_1920x0_80_0_0_c7feed75743233aecd2359bab6ea559d.jpg
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Парижская пекарня "Закваска из Пиреней" (Au levain des Pyrénées) получила гран-при в конкурсе "Лучший багет Парижа" и станет на год поставщиком резиденции президента Франции, пишет в среду издание 20MINUTES. В этом году премия за лучший багет Парижа вручалась в 30-й раз. Помимо награды в 4000 евро победитель конкурса получил право поставлять багеты в Елисейский дворец на протяжении года, сообщает издание. "Эта привилегия не является обязательной, но победитель в любом случае удваивает производство багетов", - рассказал глава Синдиката булочных и кондитерских Большого Парижа Франк Томас. Всего в конкурсе участвовало 175 из более тысячи пекарен, работающих в Париже. На каждый багет было надето кольцо с номером для анонимности участника. В жюри входило 15 человек, в том числе шесть случайно выбранных парижан. Багет получал оценку исходя из следующих критериев: приготовление, вкус, размер, воздушность, внешний вид. Размер багета должен составлять от 50 до 55 сантиметров в длину, вес между 250 и 270 граммами, содержание соли - 18 грамм на килограмм муки. В 2022 году французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют неформальным символом Франции: ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. Конкурс на лучший багет Парижа проводится ежегодно.
https://ria.ru/20230420/makron-1866726177.html
https://ria.ru/20230427/makron-1868180903.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/53/1517045310_545:0:3942:2548_1920x0_80_0_0_7b3e62d98faf47aaae1f873faeb9d75d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, франция, юнеско, в мире
Париж, Франция, ЮНЕСКО, В мире
Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа

20MINUTES: Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа из пекарни "Закваска из Пиреней"

© AP Photo / Michel EulerФранцузский багет
Французский багет - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Michel Euler
Французский багет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Парижская пекарня "Закваска из Пиреней" (Au levain des Pyrénées) получила гран-при в конкурсе "Лучший багет Парижа" и станет на год поставщиком резиденции президента Франции, пишет в среду издание 20MINUTES.
В этом году премия за лучший багет Парижа вручалась в 30-й раз. Помимо награды в 4000 евро победитель конкурса получил право поставлять багеты в Елисейский дворец на протяжении года, сообщает издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку
20 апреля, 18:52
"Эта привилегия не является обязательной, но победитель в любом случае удваивает производство багетов", - рассказал глава Синдиката булочных и кондитерских Большого Парижа Франк Томас.
Всего в конкурсе участвовало 175 из более тысячи пекарен, работающих в Париже. На каждый багет было надето кольцо с номером для анонимности участника. В жюри входило 15 человек, в том числе шесть случайно выбранных парижан. Багет получал оценку исходя из следующих критериев: приготовление, вкус, размер, воздушность, внешний вид. Размер багета должен составлять от 50 до 55 сантиметров в длину, вес между 250 и 270 граммами, содержание соли - 18 грамм на килограмм муки.
В 2022 году французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют неформальным символом Франции: ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. Конкурс на лучший багет Парижа проводится ежегодно.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с людьми на рынке города Доль, 27 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами
27 апреля, 16:11
 
ПарижФранцияЮНЕСКОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала