https://ria.ru/20230511/makron-1871081123.html

Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа

Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа - РИА Новости, 11.05.2023

Макрону будут поставлять лучшие багеты Парижа

Парижская пекарня "Закваска из Пиреней" (Au levain des Pyrénées) получила гран-при в конкурсе "Лучший багет Парижа" и станет на год поставщиком резиденции... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:53

2023-05-11T15:53

2023-05-11T15:53

париж

франция

юнеско

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ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Парижская пекарня "Закваска из Пиреней" (Au levain des Pyrénées) получила гран-при в конкурсе "Лучший багет Парижа" и станет на год поставщиком резиденции президента Франции, пишет в среду издание 20MINUTES. В этом году премия за лучший багет Парижа вручалась в 30-й раз. Помимо награды в 4000 евро победитель конкурса получил право поставлять багеты в Елисейский дворец на протяжении года, сообщает издание. "Эта привилегия не является обязательной, но победитель в любом случае удваивает производство багетов", - рассказал глава Синдиката булочных и кондитерских Большого Парижа Франк Томас. Всего в конкурсе участвовало 175 из более тысячи пекарен, работающих в Париже. На каждый багет было надето кольцо с номером для анонимности участника. В жюри входило 15 человек, в том числе шесть случайно выбранных парижан. Багет получал оценку исходя из следующих критериев: приготовление, вкус, размер, воздушность, внешний вид. Размер багета должен составлять от 50 до 55 сантиметров в длину, вес между 250 и 270 граммами, содержание соли - 18 грамм на килограмм муки. В 2022 году французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют неформальным символом Франции: ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. Конкурс на лучший багет Парижа проводится ежегодно.

https://ria.ru/20230420/makron-1866726177.html

https://ria.ru/20230427/makron-1868180903.html

париж

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, франция, юнеско, в мире