https://ria.ru/20230511/lutsenko-1871134687.html

Луценко: раненых участников СВО бесплатно довезут до вокзалов Вологодчины

Луценко: раненых участников СВО бесплатно довезут до вокзалов Вологодчины - РИА Новости, 11.05.2023

Луценко: раненых участников СВО бесплатно довезут до вокзалов Вологодчины

Законодательное собрание Вологодской области на ближайшей сессии рассмотрит законопроект, согласно которому получивших ранение участников специальной военной... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:51

2023-05-11T18:51

2023-05-11T18:51

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

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ВОЛОГДА, 11 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области на ближайшей сессии рассмотрит законопроект, согласно которому получивших ранение участников специальной военной операции (СВО) бесплатно доставят на социальном такси к вокзалам и аэропортам в регионе, сообщает пресс-служба заксобрания.Проект повестки заседания 21-й сессии парламента был утвержден в четверг на коллегии заксобрания.Как отмечается в сообщении, проектом закона предлагается предусмотреть возможность подвоза участников СВО на социальном такси на железнодорожные вокзалы и станции, в аэропорты. Оттуда они смогут добраться в расположенные за пределами области медорганизации для прохождения обследования, госпитализации, военно-врачебной комиссии."Мы продолжаем расширять меры поддержи участников специальной военной операции. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ, получившие увечье или ранение в период участия в СВО, повлекшее нарушение функции опорно-двигательного аппарата, по возвращении к месту жительства получат право подвоза к транспортным узлам региона. Далее военнослужащие смогут отправиться в медицинские организации министерства обороны РФ, расположенные за пределами Вологодской области", - цитирует пресс-служба председателя регионального парламента Андрея Луценко.Он добавил, что в этих учреждениях раненые участники СВО получат возможности пройти военно-врачебную комиссию, лечение и реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни.Заседание 21-й сессии заксобрания области состоится 24 мая.

https://ria.ru/20230407/kredity-1863786663.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, вологодская область