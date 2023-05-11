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В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:16 11.05.2023 (обновлено: 11:40 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html
В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине
В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине - РИА Новости, 11.05.2023
В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине
США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли КНР в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T06:16
2023-05-11T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
китай
россия
украина
энтони блинкен
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли КНР в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для газеты Global Times.Ранее представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Штаты верят в "соответствующую роль" Китая в украинском конфликте. Аналогичную позицию выразил госсекретарь Энтони Блинкен, отметив, что он открыт к работе с Китаем по России."На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты", — пишет эксперт.Как отмечается в публикации, США заинтересованы в участии Китая в переговорах, чтобы он мог побудить Россию отказаться наносить сокрушительный удар по Украине в случае определенных успехов в ее весеннем контрнаступлении. Если же наступление закончится провалом, США вновь поменяют свою позицию, пишет аналитик.Эксперт подчеркивает, что Китай не собирается играть по сценарию США и попадать в эту "ловушку".Самой серьезной задачей в украинском конфликте, по мнению Сун Чжунпин, является необходимость остановить его до того момента, как Украина станет самой большой жертвой в борьбе между Западом и Россией.Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230510/putin-1870781859.html
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в мире, сша, китай, россия, украина, энтони блинкен, владимир путин, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Китай, Россия, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Государственный департамент США
В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине

GT: США пересмотрели миротворческую роль Китая, чтобы загнать его в ловушку на Украине

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли КНР в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для газеты Global Times.
Ранее представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Штаты верят в "соответствующую роль" Китая в украинском конфликте. Аналогичную позицию выразил госсекретарь Энтони Блинкен, отметив, что он открыт к работе с Китаем по России.
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"На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты", — пишет эксперт.
Как отмечается в публикации, США заинтересованы в участии Китая в переговорах, чтобы он мог побудить Россию отказаться наносить сокрушительный удар по Украине в случае определенных успехов в ее весеннем контрнаступлении. Если же наступление закончится провалом, США вновь поменяют свою позицию, пишет аналитик.
«

"В Вашингтоне исходят из того, что у Китая есть возможность оказать давление на Россию. И если Россия не послушает Китай, то ему придется присоединиться к США и странам Запада в наложении против нее санкций", — говорится в статье.

Эксперт подчеркивает, что Китай не собирается играть по сценарию США и попадать в эту "ловушку".
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Самой серьезной задачей в украинском конфликте, по мнению Сун Чжунпин, является необходимость остановить его до того момента, как Украина станет самой большой жертвой в борьбе между Западом и Россией.
«

"В критический момент США будут защищать только свои национальные интересы и даже могут пожертвовать своими союзниками. Ведь жертвование Вашингтоном интересов своих союзников не редкость", — подытожил эксперт.

Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКитайРоссияУкраинаЭнтони БлинкенВладимир ПутинГосударственный департамент США
 
 
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