В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине
GT: США пересмотрели миротворческую роль Китая, чтобы загнать его в ловушку на Украине
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли КНР в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для газеты Global Times.
Ранее представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Штаты верят в "соответствующую роль" Китая в украинском конфликте. Аналогичную позицию выразил госсекретарь Энтони Блинкен, отметив, что он открыт к работе с Китаем по России.
"На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты", — пишет эксперт.
Как отмечается в публикации, США заинтересованы в участии Китая в переговорах, чтобы он мог побудить Россию отказаться наносить сокрушительный удар по Украине в случае определенных успехов в ее весеннем контрнаступлении. Если же наступление закончится провалом, США вновь поменяют свою позицию, пишет аналитик.
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"В Вашингтоне исходят из того, что у Китая есть возможность оказать давление на Россию. И если Россия не послушает Китай, то ему придется присоединиться к США и странам Запада в наложении против нее санкций", — говорится в статье.
Эксперт подчеркивает, что Китай не собирается играть по сценарию США и попадать в эту "ловушку".
Самой серьезной задачей в украинском конфликте, по мнению Сун Чжунпин, является необходимость остановить его до того момента, как Украина станет самой большой жертвой в борьбе между Западом и Россией.
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"В критический момент США будут защищать только свои национальные интересы и даже могут пожертвовать своими союзниками. Ведь жертвование Вашингтоном интересов своих союзников не редкость", — подытожил эксперт.
Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.