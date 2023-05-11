https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html

В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине

В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине - РИА Новости, 11.05.2023

В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине

США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли КНР в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T06:16

2023-05-11T06:16

2023-05-11T11:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. США пересмотрели свою позицию по миротворческой роли КНР в украинском конфликте, чтобы загнать его в ловушку, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для газеты Global Times.Ранее представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Штаты верят в "соответствующую роль" Китая в украинском конфликте. Аналогичную позицию выразил госсекретарь Энтони Блинкен, отметив, что он открыт к работе с Китаем по России."На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты", — пишет эксперт.Как отмечается в публикации, США заинтересованы в участии Китая в переговорах, чтобы он мог побудить Россию отказаться наносить сокрушительный удар по Украине в случае определенных успехов в ее весеннем контрнаступлении. Если же наступление закончится провалом, США вновь поменяют свою позицию, пишет аналитик.Эксперт подчеркивает, что Китай не собирается играть по сценарию США и попадать в эту "ловушку".Самой серьезной задачей в украинском конфликте, по мнению Сун Чжунпин, является необходимость остановить его до того момента, как Украина станет самой большой жертвой в борьбе между Западом и Россией.Власти Китая в феврале предложили мирный план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран в области безопасности. В Москве высоко оценили стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230510/putin-1870781859.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870741273.html

https://ria.ru/20230508/nato-1870437173.html

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