Рейтинг@Mail.ru
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/lechenie-1870995162.html
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей - РИА Новости, 11.05.2023
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей
Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными препаратами, заявил председатель правления Фонда "Круг... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:13
2023-05-11T12:13
россия
здоровье - общество
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432491_0:661:2466:2048_1920x0_80_0_0_d539455a8301b3d78546f1980a24752f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными препаратами, заявил председатель правления Фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. "Работа фонда ("Круг добра") позволила вывести Россию на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными лекарственными препаратами. И подтверждением этому служит то, что в фонд поступают запросы от стран СНГ для того, чтобы прийти к нам поучиться, познакомиться с технологиями, получить квалификации по лечению редких заболеваний", - сказал Ткаченко на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда и результатам годового отчета фонда. Председатель правления фонда добавил, что организация постоянно расширяет перечень заболеваний, для лечения которых необходимы лекарства, и как только в мире появляется новый лекарственный препарат, по решению экспертного совета он может быть доступен для российских детей. "Фонд уже начинает принимать заявки на лечение гепатита С... Нам придется рассмотреть порядка 700 заявок на два лекарственных препарата, которые доказали свою эффективность в лечении этого вирусного гепатита С. Также в ближайшее время будут рассмотрены уникальные операции для детей с врожденным прогрессирующим склерозами с применением индивидуальных динамических металлоконструкций", - отметил он.
https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432491_29:512:2077:2048_1920x0_80_0_0_21d2bde0679c44ad4e4ef1efc81dc015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"
Россия, Здоровье - Общество, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра"
"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей

"Круг добра": Россия находится в мировых лидерах по лечению детей с орфанными болезнями

CC0 / / Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC0 / /
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными препаратами, заявил председатель правления Фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.
"Работа фонда ("Круг добра") позволила вывести Россию на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными лекарственными препаратами. И подтверждением этому служит то, что в фонд поступают запросы от стран СНГ для того, чтобы прийти к нам поучиться, познакомиться с технологиями, получить квалификации по лечению редких заболеваний", - сказал Ткаченко на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда и результатам годового отчета фонда.
Председатель правления фонда добавил, что организация постоянно расширяет перечень заболеваний, для лечения которых необходимы лекарства, и как только в мире появляется новый лекарственный препарат, по решению экспертного совета он может быть доступен для российских детей.
"Фонд уже начинает принимать заявки на лечение гепатита С... Нам придется рассмотреть порядка 700 заявок на два лекарственных препарата, которые доказали свою эффективность в лечении этого вирусного гепатита С. Также в ближайшее время будут рассмотрены уникальные операции для детей с врожденным прогрессирующим склерозами с применением индивидуальных динамических металлоконструкций", - отметил он.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
"Круг добра" обеспечил лекарствами уже более пяти тысяч детей
28 февраля, 11:22
 
РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр Ткаченко (протоиерей)Фонд "Круг добра"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала