https://ria.ru/20230511/lechenie-1870995162.html

"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей

"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей - РИА Новости, 11.05.2023

"Круг добра" заявил об успехах России в лечении орфанных болезней у детей

Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными препаратами, заявил председатель правления Фонда "Круг... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:13

2023-05-11T12:13

2023-05-11T12:13

россия

здоровье - общество

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными препаратами, заявил председатель правления Фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. "Работа фонда ("Круг добра") позволила вывести Россию на одно из лидирующих мест в мире по покрытию детей с орфанными заболеваниями уникальными лекарственными препаратами. И подтверждением этому служит то, что в фонд поступают запросы от стран СНГ для того, чтобы прийти к нам поучиться, познакомиться с технологиями, получить квалификации по лечению редких заболеваний", - сказал Ткаченко на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда и результатам годового отчета фонда. Председатель правления фонда добавил, что организация постоянно расширяет перечень заболеваний, для лечения которых необходимы лекарства, и как только в мире появляется новый лекарственный препарат, по решению экспертного совета он может быть доступен для российских детей. "Фонд уже начинает принимать заявки на лечение гепатита С... Нам придется рассмотреть порядка 700 заявок на два лекарственных препарата, которые доказали свою эффективность в лечении этого вирусного гепатита С. Также в ближайшее время будут рассмотрены уникальные операции для детей с врожденным прогрессирующим склерозами с применением индивидуальных динамических металлоконструкций", - отметил он.

https://ria.ru/20230228/fond-1854796115.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"