Рейтинг@Mail.ru
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:46 11.05.2023 (обновлено: 10:33 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/krym-1870938976.html
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости, 11.05.2023
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба минэкономразвития... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:46
2023-05-11T10:33
общество
ай-петри
ялта
европа
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/98/1563399880_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_bdc4549fe8db5b61ca26c4f190fda273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба минэкономразвития республики. Ранее канатная дорога, которая длительное время находилась в аренде, была передана из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась в работу перед майскими праздниками. В текущем году канатная дорога не работает. "Согласован инвестпроект по реновации канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри". Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги", - сообщили в ведомстве. В ходе работ планируется внедрение автоматизации по системам безопасности объекта, замена тяговых тросов, установка системы контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновление электротехнического оборудования, выполнение ремонтно-восстановительных работ по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. "Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве. Компания-инвестор в релизе не называется. Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика вместимостью до 35 человек. Поездка занимает от 12 до 15 минут, пассажиры поднимаются на высоту 1153 метра, откуда открываются красивые виды на южный берег Крыма. Безопорный пролет между средней и верхней станциями дороги протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46 градусов - самый длинный в Европе.
https://ria.ru/20230506/sberbank-1870118302.html
https://ria.ru/20190501/1553215840.html
ай-петри
ялта
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/98/1563399880_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d47144200b73c2479ce4ae310618ddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ай-петри, ялта, европа, новости - туризм
Общество, Ай-Петри, Ялта, Европа, Туризм, Новости - Туризм
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации канатной дороги на Ай-Петри в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба минэкономразвития республики.
Ранее канатная дорога, которая длительное время находилась в аренде, была передана из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась в работу перед майскими праздниками. В текущем году канатная дорога не работает.
Первое в Крыму региональное отделение Сбербанка в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Крыму открылось первое отделение Сбербанка
6 мая, 10:08
"Согласован инвестпроект по реновации канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри". Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги", - сообщили в ведомстве.
В ходе работ планируется внедрение автоматизации по системам безопасности объекта, замена тяговых тросов, установка системы контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновление электротехнического оборудования, выполнение ремонтно-восстановительных работ по строительным конструкциям и технологическому оборудованию.
"Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве.
Компания-инвестор в релизе не называется.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика вместимостью до 35 человек. Поездка занимает от 12 до 15 минут, пассажиры поднимаются на высоту 1153 метра, откуда открываются красивые виды на южный берег Крыма. Безопорный пролет между средней и верхней станциями дороги протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46 градусов - самый длинный в Европе.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 01.05.2019
В Крыму открыли канатную дорогу "Мисхор — Ай-Петри"
1 мая 2019, 15:02
 
ТуризмОбществоАй-ПетриЯлтаЕвропаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала