https://ria.ru/20230511/krym-1870938976.html

В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости, 11.05.2023

В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба минэкономразвития... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:46

2023-05-11T08:46

2023-05-11T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба минэкономразвития республики. Ранее канатная дорога, которая длительное время находилась в аренде, была передана из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась в работу перед майскими праздниками. В текущем году канатная дорога не работает. "Согласован инвестпроект по реновации канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри". Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги", - сообщили в ведомстве. В ходе работ планируется внедрение автоматизации по системам безопасности объекта, замена тяговых тросов, установка системы контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновление электротехнического оборудования, выполнение ремонтно-восстановительных работ по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. "Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве. Компания-инвестор в релизе не называется. Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика вместимостью до 35 человек. Поездка занимает от 12 до 15 минут, пассажиры поднимаются на высоту 1153 метра, откуда открываются красивые виды на южный берег Крыма. Безопорный пролет между средней и верхней станциями дороги протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46 градусов - самый длинный в Европе.

https://ria.ru/20230506/sberbank-1870118302.html

https://ria.ru/20190501/1553215840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ай-петри, ялта, европа, новости - туризм