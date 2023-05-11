https://ria.ru/20230511/kriptovalyuta-1871040390.html
В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту
В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту - РИА Новости, 11.05.2023
В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту
Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:06
2023-05-11T14:06
2023-05-11T14:06
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
технологии
криптовалюта
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме. Он также отметил, что если раньше у властей РФ были различные позиции относительно использования криптовалюты во внешнеторговых расчетах, то на данный момент все согласны, что во внешних расчетах криптовалюты должны активно использоваться. В конце марта Аксаков заявил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, и почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, считает он. Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, технологии, криптовалюта
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Технологии, Криптовалюта
В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту
Депутат Аксаков призвал быстрее легализовать в России криптовалюту
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме.
«
"Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчетах", - сказал Аксаков.
Он также отметил, что если раньше у властей РФ были различные позиции относительно использования криптовалюты во внешнеторговых расчетах, то на данный момент все согласны, что во внешних расчетах криптовалюты должны активно использоваться.
В конце марта Аксаков заявил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, и почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, считает он.
Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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