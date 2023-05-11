https://ria.ru/20230511/kriptovalyuta-1871040390.html

В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту

В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту - РИА Новости, 11.05.2023

В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту

Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:06

2023-05-11T14:06

2023-05-11T14:06

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

технологии

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном юридическом форуме. Он также отметил, что если раньше у властей РФ были различные позиции относительно использования криптовалюты во внешнеторговых расчетах, то на данный момент все согласны, что во внешних расчетах криптовалюты должны активно использоваться. В конце марта Аксаков заявил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, и почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, считает он. Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230505/binance-1870083416.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, технологии, криптовалюта