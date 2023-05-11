https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870937870.html

В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления

В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 11.05.2023

В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления

Возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области плохо закончится для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:28

2023-05-11T08:28

2023-05-11T10:01

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

владимир зеленский

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области плохо закончится для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. "Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины