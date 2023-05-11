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В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 11.05.2023 (обновлено: 10:01 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1870937870.html
В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления
В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 11.05.2023
В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления
Возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области плохо закончится для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:28
2023-05-11T10:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области плохо закончится для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. "Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870797540.html
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запорожская область, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области предупредили Киев о последствиях контрнаступления

Рогов заявил, что провал контрнаступления ВСУ плохо закончится для президента Зеленского

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области плохо закончится для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
"Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Решающая битва будет здесь". Что начинается в Запорожской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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