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ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области - РИА Новости, 11.05.2023
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10:53 11.05.2023 (обновлено: 11:41 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kokain-1870961355.html
ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области
ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области - РИА Новости, 11.05.2023
ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области
Новая партия латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, перехвачена на границе с Белоруссией в Смоленской области, сообщает в четверг ФСБ РФ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:53
2023-05-11T11:41
происшествия
россия
белоруссия
смоленская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Новая партия латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, перехвачена на границе с Белоруссией в Смоленской области, сообщает в четверг ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", - говорится в релизе. В ходе досмотра фуры с турецкими номерами обнаружили тайник с 116 упаковками с наркотиками. ФСБ удалось выяснить, что аналогичным маршрутом едет еще один автомобиль с партией кокаина - его остановили, а внутри, в тайнике, нашли еще 373 упаковки с наркотиками. "Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 килограмма... В отношении задержанного с поличным иностранного гражданина - организатора контрабанды наркотиков - возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 и части 4 статьи 229.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html
россия
белоруссия
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ФСБ пресекли ввоз в Россию латиноамериканского кокаина
Латиноамериканский кокаин, который перехватили на границе, был спрятан в тайнике в фуре, кадры публикует ФСБ.
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происшествия, россия, белоруссия, смоленская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Белоруссия, Смоленская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области

ФСБ перехватила 492 килограмма латиноамериканского кокаина на границе с Белоруссией

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Новая партия латиноамериканского кокаина, 492 килограмма в двух фурах, перехвачена на границе с Белоруссией в Смоленской области, сообщает в четверг ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", - говорится в релизе.
В ходе досмотра фуры с турецкими номерами обнаружили тайник с 116 упаковками с наркотиками. ФСБ удалось выяснить, что аналогичным маршрутом едет еще один автомобиль с партией кокаина - его остановили, а внутри, в тайнике, нашли еще 373 упаковки с наркотиками.
"Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 килограмма... В отношении задержанного с поличным иностранного гражданина - организатора контрабанды наркотиков - возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 и части 4 статьи 229.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
ФСБ о пресечении деятельности международного наркоканала
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ПроисшествияРоссияБелоруссияСмоленская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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